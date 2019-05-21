От релакса на всесезонном курорте до просмотра зрелищного перформанса: что можно успеть за два дня в Санкт-Петербурге

Один из самых популярных вопросов, который встает во время каждой поездки (и неважно, куда ты отправляешься — в Питер, Калугу или Рим), — где в городе вкусно поесть. В Санкт-Петербург за ответом смело отправляйтесь в ресторан «Блок». Заведение расположилось на последнем этаже «Ленинград-центра», что в Таврическом саду. Через панорамные окна ресторана весь день пробивается солнечный свет, вечером его заменяет огромная люстра, лампы которой отражаются в зеркальных поверхностях стен. Но главный «козырь» Блока не дизайн, а мясное меню, в котором представлены более 60 блюд: от телячьих щечек до многочисленных стейков. Мясо здесь варят, жарят, парят, подают с можжевельником, луковым конфи или апельсинами… Это такая современная классика. Почти все рецепты уходят корнями в исконную русскую кухню, но повара ресторана не забыли и о современных изюминках. Команда ресторана «Блок» каждый сезон начинает с новых блюд и совершенствует те, которые полюбились клиентам. Хозяин «Блока» — Александр Раппопорт, один из самых известных рестораторов страны. Его заведения всегда отличаются отменным качеством: начиная с планировки помещения и заканчивая самым главным — меню.

Куда сходить

Если вы не первый раз в Санкт-Петербурге и уже обошли весь Эрмитаж, увидели филигранные работы в музее Фаберже и насладились современным искусством в Эрарте, то самое время отправиться в тот самый «Ленинград-центр», принявший в свои хоромы ресторан «Блок». В целом это современное шоу-пространство, в залах которого проходят театральные постановки, перформансы, кинопоказы, а в холлах выставляются экспозиции. К слову, «Ленинград-центр» находится в здании старинного особняка, где еще несколько веков назад бурлила светская жизнь Петербурга.