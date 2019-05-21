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От релакса на всесезонном курорте до просмотра зрелищного перформанса: что можно успеть за два дня в Санкт-Петербурге

Поехать в Питер на выходные или праздники уже стало обычным для москвичей делом. Четыре часа на поезде «Сапсан» — и вот вы уже в столице петровской роскоши и балов екатерининской эпохи. Однако сегодня Санкт-Петербург — это не только походы по бесчисленным музеям, водные прогулки по Неве и экскурсии в шикарные императорские дворцы. Питер стремительно развивается, становится все более современным: теперь в Северную столицу едут и ради современных спа-курортов, уникальных отелей, новых гастрономических ощущений. Passion.ru рассказывает, где остановиться, вкусно поесть, отдохнуть и интересно провести пару дней в городе на Неве и в его окрестностях.

Где остановиться

Последний тренд среди туристов — выбор для проживания камерных и уютных гостиниц. Если вы тоже хотите чего-то нового и необычного, то бутик-отели — лучший вариант. Обычно они располагаются в зданиях старинных особняков с богатой историей. Каждый номер — уникальный дизайнерский проект. Один из таких отелей, который мы нашли в Санкт-Петербурге, — DOM BOUTIQUE HOTEL на Гангутской улице, что в нескольких минутах от Летнего дворца Петра I. Он расположен в здании бывшего Доходного дома XIX века. Первых постояльцев DOM BOUTIQUE HOTEL принял в 2016 году, и, несмотря на то что в здании проводился ремонт, каждый его уголок будто пропитан историей.

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Фото: архив пресс-службы

Дизайн отеля, как и номеров, где каждый предмет мебели создавался по специальному эскизу, был разработан лондонскими профессионалами. В холле отеля гости проходят по настоящему мраморному полу, а в номерах — по паркету из натуральных пород дерева. В каждом номере есть своя изюминка: яркий желтый шкаф, или красные стулья, или элегантная черная плитка в ванной комнате. Кому-то может показаться, что декор отеля и номеров довольно вызывающий и слишком яркий, но, несомненно, он впечатляет.

Где поесть

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Фото: архив пресс-службы

Один из самых популярных вопросов, который встает во время каждой поездки (и неважно, куда ты отправляешься — в Питер, Калугу или Рим), — где в городе вкусно поесть. В Санкт-Петербург за ответом смело отправляйтесь в ресторан «Блок». Заведение расположилось на последнем этаже «Ленинград-центра», что в Таврическом саду. Через панорамные окна ресторана весь день пробивается солнечный свет, вечером его заменяет огромная люстра, лампы которой отражаются в зеркальных поверхностях стен. Но главный «козырь» Блока не дизайн, а мясное меню, в котором представлены более 60 блюд: от телячьих щечек до многочисленных стейков. Мясо здесь варят, жарят, парят, подают с можжевельником, луковым конфи или апельсинами… Это такая современная классика. Почти все рецепты уходят корнями в исконную русскую кухню, но повара ресторана не забыли и о современных изюминках. Команда ресторана «Блок» каждый сезон начинает с новых блюд и совершенствует те, которые полюбились клиентам. Хозяин «Блока» — Александр Раппопорт, один из самых известных рестораторов страны. Его заведения всегда отличаются отменным качеством: начиная с планировки помещения и заканчивая самым главным — меню.

Куда сходить

Если вы не первый раз в Санкт-Петербурге и уже обошли весь Эрмитаж, увидели филигранные работы в музее Фаберже и насладились современным искусством в Эрарте, то самое время отправиться в тот самый «Ленинград-центр», принявший в свои хоромы ресторан «Блок». В целом это современное шоу-пространство, в залах которого проходят театральные постановки, перформансы, кинопоказы, а в холлах выставляются экспозиции. К слову, «Ленинград-центр» находится в здании старинного особняка, где еще несколько веков назад бурлила светская жизнь Петербурга.

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Фото: архив пресс-службы

Шоу-спектакли в «Ленинград-центре» поражают своей зрелищностью. Действие происходит вокруг зрителя, в нескольких миллиметрах от него. Это настоящий вызов для тех, кто хочет взглянуть на театр под необычным углом и стать полноправным участником представления. Например, недавно здесь презентовал свой мономюзикл под названием «Я оглянулся посмотреть» артист знаменитого бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов. Еще одно новое шоу «Ленинград Центра» — это театральное ревю «Портфолио» с участием актрисы Дарьи Мороз.

Где отдохнуть

Если вы устали от бешеного ритма мегаполиса и все-таки хотите сбежать от городской суеты на несколько дней, забыть обо всех заботах, то вам однозначно следует отправиться на курорт «Игора», который находится всего в часе езды от Санкт-Петербурга. Он работает круглый год и предоставляет лучшие услуги по восстановлению — проблему полной «перезагрузки» организма здесь решают по щелчку.

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Фото: архив пресс-службы

Одно из главных преимуществ «Игоры» — это многофункциональный спа-комплекс, в котором проводят около 250 процедур: от гидротерапии и жемчужной ванны до массажа. На курорте действуют даже специальные антистресс-туры, которые направлены на улучшение работы нервной системы после серьезных физических и психологических нагрузок. Восстановление ведется под присмотром спа-терапевта, который составляет индивидуальную программу для каждого отдыхающего. Помимо водных процедур, в «Игоре» можно попробовать различные виды массажа: простой расслабляющий и лечебный. В теплое время года попробуйте процедуру закаливания, чтобы укрепить свой иммунитет. В «Игоре» действует специальная воздушная криосауна с температурой минус 85 °C. Она на несколько секунд охлаждает организм, тем самым готовя его к суровым погодным условиям.

Отдых и летом, и зимой

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Фото: архив пресс-службы

«Игора» — это не только спа-комплекс. Это также прекрасное место для катания на горных лыжах и сноубордах. На курорте находятся одни из самых высоких гор в Ленинградской области. Они формируют трассы различной сложности (10 горнолыжных, 2 для беговых лыж и 1 для тюбинга). Здесь будет интересно и новичкам, и состоявшимся райдерам. Вам без проблем подберут специальную экипировку, поэтому сюда можно приехать без огромных чемоданов с вещами, а взять только самое необходимое. На территории комплекса действует целый ледовый дворец со специальными площадками для фигурного катания, хоккея и керлинга. Часто здесь проводят мастер-классы известные спортсмены.

Фото: архив пресс-службы

Летом на «Игоре» по-прежнему кипит жизнь. Комплекс становится настоящим спасением от городского шума и пыли. На территории курорта находится сосновый бор, в котором можно полежать на шезлонгах, покупаться в соседнем озере или просто погулять. Но лежать на солнце весь день вряд ли получится. В теплые месяцы здесь работают многочисленные площадки для пляжного волейбола, мини-гольфа, футбола и бадминтона. Можно покататься на катамаране, лодке, порыбачить на озере или попробовать свои силы в вейк-парке под присмотром инструктора.

Ну что, вы уже выбрали, куда поедете в один из летних уикендов?

Текст: Татьяна Волкова

Фото: vostock-photo/shutterstock, архив пресс-службы

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