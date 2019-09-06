Ловим лето за хвост: 6 впечатляющих направлений для любителей пляжного отдыха

Куба
Билеты: от 42 000 рублей (Москва-Варадеро-Москва)
Если вам по дуще экзотический отдых, тогда вы можете обратить свой взор в сторону Кубы и отправиться, например, в город Варадеро, который хоть и является типичным пляжным курортом, однако сможет удивить (и впечатлить) даже самых взыскательных туристов. Во-первых, здесь одно из лучших мест для занятий дайвингом в Карибском бассейне, поэтому яркие эмоции и впечатления вам точно обеспечены. Кроме того, здесь можно найти несколько интересных рынков, магазинчиков и сувенирных лавок с довольно интересными вещами. Тем, кто ищет «чего-нибудь эдакого», рекомендуем заглянуть в муниципальный музей, попробовать настоящий кубинский кофе, искупаться в пещере Сатурно, прогуляться по экологическому заповеднику, проверить себя на смелость в пещере с летучими мышами Куэва-де-Амбросио, посетить особняк Ксанаду, построенный миллиардером Иринея Дюпонтом, познакомиться с местными деликатесами в многочисленных барах и ресторанах, и научиться танцевать мамбо, ча-ча-ча или сальсу. Где еще разучивать эти зажигательные танцы, как не на Кубе?
Испания
Билеты: от 11 500 рублей (Москва-Барселона-Москва)
Фото: vostock-photo
Тем, кто привык сочетать пляжный отдых с «духовной пищей», наверняка понравится идея провести бархатный сезон в Барселоне. В это время там уже отступает летний зной, но на улицах днем и вечером все еще тепло (температура днем поднимается до отметки +23-25 °C). Кроме того, столица Каталонии и крупнейший порт на Средиземном море словно создана для неспешных прогулок, во время которых можно в полной мере полюбоваться на переплетение стилей в оригинальной архитектуре, оценить гармоничное соседство старинных зданий, дворцов и современных строений, посетить знаменитый Парк Гуэля, совершить вечерний променад по старому центру города, где проходят театральные представления, заглянуть в одно из заведений где танцуют настоящую каталонскую румбу (и, возможно, даже выучить несколько эффектных па), запланировать посещение концерта или фестиваля и обязательно попробовать местные закуски и традиционную паэлью.
Италия
Билеты: от 19 000 рублей (Москва-Катания-Москва)
Фото: vostock-photo
Сентябрь – прекрасное время для посещения Сицилии, где устанавливается достаточно комфортная температура воздуха и воды. А чтобы отдых вам точно запомнился, отправляйтесь сразу в сицилийскую Катанию, где можно с лихвой насладиться насыщенной ночной жизнью, сделать красивые фотографии на фоне знаменитого вулкана Этны, понежиться на бесплатных пляжах (вулканическим с песком из лавы и обычном песчаном), обязательно попробовать традиционный десерт канноли, представляющий из себя вафельную трубочку с сыром рикотта, продегустировать блюда с баклажанами (пасту, лазанью, бургеры и даже пиццу), посетить огромное количество фестивалей и концертов, а также устроить себе экскурсию по городу с осмотром достопримечательностей и впечатляющей архитектуры.
Греция
Билеты: от 18 000 рублей (Москва-Ираклион-Москва)
Фото: vostock-photo
Крит славится своими пляжами и комфортной сентябрьской погодой, поэтому вы точно сможете вдоволь накупаться и позагорать. Уютные бухточки, живописная природа, многочисленные экскурсии в Ботанический Парк, Морской Музей, на оливковую ферму, в Музей Лихностатис, Кносский Дворец, который часто упоминается в мифах и легендах, пещеру Сфендони и Мелидони, а также яркие праздники и фестивали, помогающие проникнуться удивительной атмосферой и узнать чуть больше о традициях и истории Крита сделают ваш отдых насыщенным и запоминающимся.
Турция
Билеты: от 23 000 рублей (Москва-Даламан-Москва)
Фото: vostock-photo
Те, кто считает Турцию скучной и однообразной, наверняка не бывали в Мармарисе – одном из самых впечатляющих городе-порте и курорте. В сентябре здесь температура воздуха уверенно держится на отметке +27 °C, поэтому красивый загар вам точно будет обеспечен. Помимо шикарных пляжей и теплого моря, этот курорт может похвастаться развлечениями на любой вкус, начиная от фестивалей, концертов, природных достопримечательностей и заканчивая многочисленными барами и ресторанами, где можно попробовать традиционную кухню и протанцевать всю ночь напролет. А если у вас есть шенгенская виза и вы хотите посмотреть еще что-нибудь, тогда отправляйтесь на целый день на Родос – четвертый по величине остров в Греции. Самый простой и надежный способ туда добраться – воспользоваться паромами, которые в сезон отпусков курсируют с завидной регулярностью.
Бразилия
Билеты: от 79 000 рублей (Москва-Рио-де-Жанейро-Москва)
Фото: vostock-photo
Конечно, отдых в стране, где жители называют себя «кариока» и в футбол играют от мала до велика, удовольствие не из дешевых, но оно того точно стоит. В сентябре здесь уже нет такой изнуряющей жары, ведь днем температура достигает отметки +27-28 °C, а температура воды – +20-23 °C, поэтому помимо ничегонеделания на пляже можно запланировать еще посещение музеев, театров, осмотра природных объектов и архитектурных достопримечательностей. Если вы все же решились посетить родину знаменитого бразильского архитектора Оскара Ньемайера, то непременно посетите район музыкантов, художников и студентов Santa Tereza, прогуляйтесь до самого старинного форта Копакабаны, на территории которого находится музей, полюбуйтесь «тем самым старым городом» в районе Morro da Conceição, загляните в Парк Руин, откуда открывается удивительный вид на окрестности и, конечно, заберитесь на смотровые площадки Корковаду, Два Брата, Форт Леме. И тогда полученных впечатлений вам точно хватит н ближайшие полгода-год.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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