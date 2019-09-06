Ловим лето за хвост: 6 впечатляющих направлений для любителей пляжного отдыха

Куба

Билеты: от 42 000 рублей (Москва-Варадеро-Москва)

Если вам по дуще экзотический отдых, тогда вы можете обратить свой взор в сторону Кубы и отправиться, например, в город Варадеро, который хоть и является типичным пляжным курортом, однако сможет удивить (и впечатлить) даже самых взыскательных туристов. Во-первых, здесь одно из лучших мест для занятий дайвингом в Карибском бассейне, поэтому яркие эмоции и впечатления вам точно обеспечены. Кроме того, здесь можно найти несколько интересных рынков, магазинчиков и сувенирных лавок с довольно интересными вещами. Тем, кто ищет «чего-нибудь эдакого», рекомендуем заглянуть в муниципальный музей, попробовать настоящий кубинский кофе, искупаться в пещере Сатурно, прогуляться по экологическому заповеднику, проверить себя на смелость в пещере с летучими мышами Куэва-де-Амбросио, посетить особняк Ксанаду, построенный миллиардером Иринея Дюпонтом, познакомиться с местными деликатесами в многочисленных барах и ресторанах, и научиться танцевать мамбо, ча-ча-ча или сальсу. Где еще разучивать эти зажигательные танцы, как не на Кубе?

Испания

Билеты: от 11 500 рублей (Москва-Барселона-Москва)