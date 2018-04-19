Личный опыт: как я нашла идеальную защиту от клещей и блох для своих питомцев

Приучить кошку к ошейнику, если она с детства его не носила, может получиться не сразу, но это стоит того. Тем не менее, большое количество моих друзей–кошатников пользуется каплями для кошек, и только вывозя сокровище на дачу, надевают ошейники. Естественно, кошки недовольны. На мой взгляд, стоит все же приучить к хорошему безвредному для кошек ошейнику — и на весь отпуск забыть о блохах и клещах. В случае с Foresto это несложно: ошейник практически невесомый, он не мешает животному, и наши кошки даже не заметили, что их «окольцевали». А сделали мы это сразу, как только купили ошейники собакам. Кстати, те, кто ловил кошку и удерживал ее, чтобы надеть на нее ошейник, оценят то, что с Foresto все очень легко. Застежка — простая, легкая, понятная и удобная, закрывается моментально. Ошейника практически не видно на шее питомца и он не мешает животному. Мои кошки не пытались их снять, у них не было нервного стресса. Еще один плюс — отражатели на ошейнике. На нашем дачном участке — фонари, и обнаружить котейку (и первую серую, и вторую черную, которую «днем с огнем») несложно благодаря отражателям на ошейнике. Кроме того, кошек все время тянет за забор дачи, на дорогу. Но с отражателями с ней не случится несчастья. Я уверена в этом. И все же самое главное в этом ошейнике, который совершено не мешает животному и дает возможность радостно жить и лазить по кустам и деревьям, бегать по полям, лесам, — это его защитные свойства. Ведь обычно помимо домашних питомцев на дачу или природу вывозят детей. И если на улице их и себя мы можем защитить репеллентами, то в доме или квартире, где позволено жить кошкам и собакам, защитить малышей и себя бывает сложно. А если на братьях наших меньших постоянно надет ошейник, то никаких паразитов с улицы животные не принесут: ни клещи, ни блохи (да, они не живут на людях, но они очень больно кусают за щиколотку) вам не страшны. В общем, выбирать вам — мы свой выбор сделали: с Foresto мы и наши любимые питомцы наслаждаемся временем, которое проводим вместе, а не думаем об опасных заболеваниях, переносимых клещами, и не вспоминаем о блохах.

На правах рекламы

Фото: архив компании