От курортного релакса на Маврикии до экстремального кемпинга в Канаде: топ мест для отпуска с любимым

Рассчитанный на три или пять дней комплекс включает полный осмотр у врача-остеопата, консультации с тренером по йоге и собственное меню, которое приготовит мишленовский шеф-повар. И самое главное — последующую программу процедур составят с учетом ваших особенностей.

Тут можно попробовать эксклюзивные антистрессовые и better-aging массажи, а также очищающую бальнеотерапию.

Мальдивы

Любоваться орхидеями

Тропическое государство Мальдивы – уже не просто курорт, расположенный на тысяче коралловых островов, а настоящее имя нарицательное всего представления о райском отдыхе. Местных красот здесь не перечислить: пальмы, пляжи, закаты, океан… Но есть кое-что более уникальное. То, за чем стоит ехать на другой конец света со второй половинкой.

На территории курорта Kanuhura Maldives расположился уникальный по красоте и масштабам цветочный питомник, который насчитывает более чем 7 000 орхидей, самые разные виды тропической зелени и пальм с кокосами. Все это делает место особенно романтичным. Стоит только представить совместные вечера вдвоем среди цветов, растений и пение экзотических птиц.