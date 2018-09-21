От курортного релакса на Маврикии до экстремального кемпинга в Канаде: топ мест для отпуска с любимым

Расслабляющий отдых
Главный нарушитель идеальных отношений — стресс. Каждый день на работе, в пробках, больницах мы копим усталость и напряжение, которое потом срываем на родных. Поэтому выезжать время от времени на пляжи — это не привилегия, а настоящая психологическая потребность.
Маврикий
Любоваться закатами
Затерянный остров на другом конце Индийского океана, Маврикий знаменит своей уникальной природой, великолепными отелями и, наверное, самой вкусной островной кухней. На пару со второй половинкой здесь можно исследовать бескрайние джунгли, плавно переходящие в холмы, открыть для себя уникальные перламутровые пески и подолгу провожать закаты на побережье.
В отеле Long Beach, например, поют настоящие оды местной красоте. На своих изолированных территориях тут создают потрясающие условия для пляжного отдыха: предоставляют роскошные лежаки для двоих, устраивают пикники прямо у океана, а для особо подготовленных — тренировки на берегу.
Вообще у Маврикия множество потаенных, но безумно красивых мест. Одно из таких — Черепашья бухта — зона с лазурными водами и прилегающими коралловыми рифами. Прямо в этой бухте расположился отель The Oberoi Mauritius. По-настоящему особенное место, где среди 8 гектаров тропических лесов выстроили элегантные виллы с террасами, с которых открывается живописный вид на океан и сады.
Лазурное побережье
Посетить спа-процедуры
Немногие знают, но Лазурный берег стал курортной жемчужиной не только благодаря своим знаменитым пляжам, но и из-за грамотно выстроенного сервиса. Здесь все продумано до мелочей, а уехать уставшими вам точно не позволят. Царица отдыха на Лазурном берегу — это Sanus per Aquam, или в сокращении с латиницы спа.
Так, в отеле La Reserve Ramatuelle, расположенном в 10 километрах от Сен-Тропе на поросшем соснами холме, предлагают уникальную оздоровительную программу Mind and Body. Ее особенность в том, что влияет она не только на физическое, но и на ментальное состояние, поэтому ее так полезно проходить со второй половинкой.
Рассчитанный на три или пять дней комплекс включает полный осмотр у врача-остеопата, консультации с тренером по йоге и собственное меню, которое приготовит мишленовский шеф-повар. И самое главное — последующую программу процедур составят с учетом ваших особенностей.
Тут можно попробовать эксклюзивные антистрессовые и better-aging массажи, а также очищающую бальнеотерапию.
Мальдивы
Любоваться орхидеями
Тропическое государство Мальдивы – уже не просто курорт, расположенный на тысяче коралловых островов, а настоящее имя нарицательное всего представления о райском отдыхе. Местных красот здесь не перечислить: пальмы, пляжи, закаты, океан… Но есть кое-что более уникальное. То, за чем стоит ехать на другой конец света со второй половинкой.
На территории курорта Kanuhura Maldives расположился уникальный по красоте и масштабам цветочный питомник, который насчитывает более чем 7 000 орхидей, самые разные виды тропической зелени и пальм с кокосами. Все это делает место особенно романтичным. Стоит только представить совместные вечера вдвоем среди цветов, растений и пение экзотических птиц.
Самое интересное то, что местным садоводом Ниманом Фернандо специально для отеля Kanuhura была выращена собственная одноименная орхидея Канухура. Кстати, это один из фактов, который побудил признать Conde Nast Traveler пространство Kanuhura одним из лучших в мире отелей, открывшихся после реновации.
Экстремальный отдых
Если вы считаете, что экстремальный отдых вдвоем — это катание на лыжах в Куршевеле и прыжки с банджи в Сочи, то вы явно не испытали по-настоящему захватывающих эмоций.
Турция
Отправиться в пещеры
Конечно, забираться в неизведанные земные трещины и потаенные горные углубления — дело безрассудное и глупое, а вот отправиться на экскурсию в туристические пещеры — занятие не менее захватывающее и скрепляющее любые отношения.
Оптимальна для такой затеи Турция. Близко, недорого и уж очень красиво. Например, ставшая за последнее время мегапопулярной пещера Инджирлин на юго-западе Турции. Это 345-метровое чудо возрастом приблизительно 8000 лет, доступное к посещению в сопровождении с гидом. Здесь посетителей встречают огромные сталактиты и сталагмиты и небольшая стайка летучих мышей.
И, как ни крути, Турция остается Турцией, поэтому экстремальные походы тут нужно совмещать с размеренным отдыхом. В часе езды от района, где находится пещера, расположен шикарный спа-курорт Six Senses Kaplankaya. Он находится на склонах гигантских скал и вмещает 141 номер и 66 вилл, а также частные резиденции. Идеальное место, чтобы прийти в себя после тяжелой прогулки.
Париж
Спуститься в катакомбы
Катакомбы Парижа — одни из самых известных систем подземных туннелей мира. Их протяженность по разным подсчетам достигает 300 километров, а образовались они на месте древнеримских каменоломен. Хотя количество мурашек по телу и желание вашего возлюбленного еще больше оберегать тебя добавляет тот факт, что с 18 века место использовалось, как массовое захоронение, в результате чего здесь расположены останки шести миллионов человек…
Сейчас катакомбы — мрачная выставка культуры и народа прошлого. Захоронения и скелеты под землю не зарывают, а выкладывают в аккуратные конструкции. Правда существование подземных ходов под вопросом из-за подземных вод, которые размывают их основу, поэтому увидеть эти уникальные места нужно успеть в самое ближайшее время.
Спуск в парижскую подземку открытый — достаточно оплатить услуги гида или обратиться в специальный сервис.
И если уж направилась в столицу прекрасной Франции с таким неформальным туристическим планом, то и отель нужно выбирать соответствующий. Погрузиться в атмосферу Парижа двухсотлетней давности можно в модном La Réserve Paris, который недавно получил статус лучшего отеля города по версии самого популярного Travel-издание в США Travel + Leisure.
Этот необычный городской особняк, над стилем которого работал Жак Гарсиа, поражает элегантностью частной квартиры начала XIX века. Интересно, что здесь нет традиционной стойки регистрации (каждого гостя встречают и провожают индивидуально), а все номера представляют собой просторные сюиты. Повсюду в отеле явственно ощущается особый вкус к жизни: утонченностью и умиротворенностью пронизаны библиотека, два ресторана, один из которых удостоен 2-х звезд Мишлен и, конечно, исключительный спа-центр.
Канада
Пожить в кемпинге
Самый экстрим, естественно, на десерт. Абсолютная глушь в радиусе 40 километров, кристальные озера, непугливые дикие животные, кемпинг, и вы вдвоем… жарите на костре только что пойманную рыбу. Так выглядит путешествие в одну из самых живописных стран мира — Канаду.
Отдых здесь — выбор искушенных. Минимальные цены на номер в придорожном мотеле стартует от 10 000 рублей за ночь, поэтому туристы в них практически не останавливаются, а идут в леса с палатками.
Понятно, что такая поездка точно не вариант «отпуска с подружками». Сюда надо брать своего мужчину и проверять его (и себя) на прочность. Звучит пугающе, но оно того стоит. Именно здесь находится Ниагарский водопад и национальный парк Банф в Скалистых горах, а вся страна сплошь и рядом окружена дикой природой.
На фоне таких мест общие проблемы, разногласия и прошлые обиды становятся чем-то незначительным, мелким. И вот уже начинаешь понимать: рай с милым действительно может быть и на райском пляже, и в шалаше, и даже в палатке...
Текст: Дарья Антипина
Фото: архивы пресс-служб