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Куда сбежать от холодов: 7 жарких стран для зимнего отдыха

Если минусовая температура, сугробы, отсутствие солнечных лучей и многослойные одежды навевают на вас тоску, то самое время присмотреться к тем странам, где пляжный сезон сейчас в самом разгаре. Редакция Passion.ru выбрала несколько актуальных направлений, которые порадуют даже тех, кто не готов платить за отдых баснословные суммы.

ОАЭ

Виза: выдается по прибытии на 30 дней

В последнее время ОАЭ пользуется особой популярностью среди российских туристов. Дубай – именно с этого города эксперты рекомендуют знакомиться со страной – когда-то представлял собой обычную пустыню, а теперь это современный мегаполис, своеобразный оазис, где каждый найдет себе развлечение по душе. Комфортная погода, отличный шопинг, многочисленные рестораны на любой вкус и кошелек делают это направление все более востребованным с каждым годом.

Таиланд

Виза: не требуется, если ваши каникулы не продлятся больше 30 дней

Ласковое море, живописные пляжи, идиллические виллы, мягкий климат и прекрасная солнечная погода являются отличным поводом, чтобы променять зимние будни на приятное ничегонеделание на островах Таиланда. Специалисты советуют обратить внимание на юг страны – зимой там устанавливается комфортная теплая погода, без изнуряющей жары. А низкие цены и вкусная местная кухзня делают Таиланд весьма привлекательной альтернативой для того, чтобы сбежать туда от холодов.

Индия

Виза: можно получить онлайн на 60 дней

Красочная и увлекательная Индия полна контрастов. Зима – лучшее время для того, чтобы исследовать эту удивительную страну, за исключением горных районов, где в это время устанавливается холодная погода и выпадает снег. Эксперты рекомендуют отправляться на Гоа, чьи живописные песчаные пляжи, теплое море, красивые пейзажи и расслабляющая атмосфера привлекают миллионы туристов со всего мира. Поэтому если вы хотите как следует отдохнуть и понежиться на солнце, тогда отправляйтесь в это место, где царит дух свободы и безмятежности.

Мексика

Виза: выдается электронное разрешение на 180 дней

Это, пожалуй, самая богатая на курорты страна. Особой популярностью пользуются Канкун, Ривьера-Майя (Плайя-дель-Кармен и остров Косумель), Акапулько, Лос-Кабос и Пуэрто-Вальярта. Многочисленные шопинг-центры, мягкий климат, вкусные морепродукты и местные деликатесы, разнообразные рестораны и бары, поиски сокровищ Майа, пирамиды Чичен-Ица, Сенот Иккиль, Вальядоли и Эк-Балама, парк Шкарет, сталактитовые пещеры, карстовые озера Шель-Ха, город крепость Тулум и прочие достопримечательности позволят каждому найти развлечения по душе и возвращаться сюда снова и снова.

Куба

Виза: не требуется, если ваши каникулы не продлятся больше 30 дней

«Остров Свободы» советуют посетить хотя бы однажды, чтобы ощутить на себе, как это – попасть в коммунистическую страну середины 20 века, но в то же время получать отличный сервис по системе «все включено» в шикарных отелях. Красивая природа, отличный ром, оригинальная местная кухня, интересная архитектура городов и старинные автомобили создают особую атмосферу, которую стоит прочувствовать каждому. Наиболее рекомендуемые для посещения курорты - Варадеро, Гавана, Кайо Коко, Ольгин, остров Санта-Мария.

Камбоджа

Виза: можно оформить онлайн или по приезду на 30 дней

Зимний период – лучшее время для путешествий по Юго-Восточной Азии. Например, можно отправиться в Камбоджию – одну из самых дешевых стран для экзотического отдыха. Высокая цена на авиабилет с лихвой окупится расходами в самой стране – там настолько дешево, что даже с минимальным бюджетом вы можете себе ни в чем не отказывать и жить в свое удовольствие.

Канарские острова

Виза: шенген

Если вас всегда манили Канарские острова, но пугали расценки, тогда зимний отдых на Тенерифе – самом большом и разностороннем острове на Канарах – то, что вас вдохновит. Специалисты уверяют, что зимой можно отдохнуть на этом миниатюрном континенте за полцены от летнего тура. Так почему бы не воспользоваться этой возможностью и не осуществить свою мечту?

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo, shutterstock

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