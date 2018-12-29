Куда сбежать от холодов: 7 жарких стран для зимнего отдыха

ОАЭ

Виза: выдается по прибытии на 30 дней

В последнее время ОАЭ пользуется особой популярностью среди российских туристов. Дубай – именно с этого города эксперты рекомендуют знакомиться со страной – когда-то представлял собой обычную пустыню, а теперь это современный мегаполис, своеобразный оазис, где каждый найдет себе развлечение по душе. Комфортная погода, отличный шопинг, многочисленные рестораны на любой вкус и кошелек делают это направление все более востребованным с каждым годом.

Таиланд

Виза: не требуется, если ваши каникулы не продлятся больше 30 дней