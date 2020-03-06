Коронавирус не страшен: безопасные страны для путешествия этой весной

Все новые и новые случаи инфицирования коронавирусом фиксируются в разных странах, и пока одни уже открыто заявляют об эпидемии, другие призывают не паниковать. К началу марта число умерших от коронавируса нового типа в мире превысило 3000 человек, по данным Всемирной организации здравоохранения. Помимо Китая, вирус получил наибольшее распространение в Иране, Южной Корее и Италии, позже к ним присоединились Испания, Исландия и Греция, поэтому Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в эти страны, а Ростуризм и вовсе посоветовал российским туроператорам приостановить продажу туров по «небезопасным» направлениям. Многие люди прислушались к данным рекомендациям и предпочли не испытывать лишний раз судьбу, чтобы хоть как-то уберечься от возможности подцепить «болячку». Ассоциация туроператоров России оценила данную ситуацию как беспрецедентную и заявила, что потери выездного туризма уже составили около 27 млрд рублей. Но что делать тем, кто заранее планировал свой отпуск и не намерен проводить его дома? Мы собрали актуальные безопасные направления для путешествий.

Вьетнам

Как было отмечено выше, власти этой страны объявили о победе над коронавирусом и сняли карантин с поселка, где в феврале было выявлено 16 случаев заражения. В провинции Сон Лой подтвердили, что там выздоровел последний из заболевших и новых случаев заражения вирусом Covid-19 не было зарегистрировано. Глава Всемирной организации здравоохранения подтвердил, что во Вьетнаме на данный момент все спокойно, и посоветовал странам, где растет число заболевших коронавирусом, брать с них пример. Почему туристам так нравится это направление? Во-первых, в стране, которая когда-то была частью Французской колониальной империи, можно найти множество древних храмовых комплексов, живописные национальные парки с зонами отдыха в европейском стиле и прочие красоты. Во-вторых, считается что Вьетнам — рай для гурманов, ведь именно здесь можно насладиться оригинальными блюдами мексиканской, французской, итальянской, китайской, а также местной кухни. В-третьих, здесь удивительная природа и богатые культурные традиции.

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