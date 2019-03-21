Как самостоятельно спланировать незабываемый отдых без привлечения туристических агентств

Зачем и куда вы едете?

Это, пожалуй, основной пункт, определившись с которым вы сможете планировать все остальное. Ответьте себе на вопрос, что именно вас привлекает: города и музеи, заповедники и парки, шопинг и развлечения, местные деликатесы и кулинарные традиции. Или вы вообще мечтаете об «овощном» отдыхе и планируете ближайшие две недели провести на каком-нибудь экзотическом пляже, о котором знают лишь местные? Все это поможет вам определиться с ключевыми моментами и получить максимум впечатлений от путешествия.

Сверьтесь с календарем

Один из основных пунктов, о котором забывают многие туристы, а зря. Например, вы решили отправиться в жаркую страну и как следует отдохнуть на пляже, но в это время там все еще идет сезон дождей, поэтому есть вероятность провести большую часть отпуска в отеле, музеях или барах. Кроме того, может оказаться так, что и море еще не прогрелось, и заповедники закрыты, да и людей в городе не так много, поэтому делать там особо нечего. Поэтому заранее узнайте о климате страны, о графике работы учреждений и о грядущих национальных праздниках (чтобы не получилось так, что вы прилетели отдохнуть и попали на какое-нибудь шумное торжество, вроде карнавала).

Соберите информацию о стране и составьте план действий

Даже если вы выбрали направление, которое посещали раньше, не лишним будет все равно узнать, что изменилось в стране с момента вашего последнего пребывания, какие ввели законы для туристов (иногда и такое бывает, то, что было разрешено раньше, теперь оказалось под запретом), какие открылись новые места и прочее-прочее. Ведь, возможно, раньше вы были проездом и не успели учить все, как следует. Поэтому, чтобы и в этот раз отдых не получился скомканным, лучше заранее все узнать и подготовиться. А если вы выбрали ту страну, где ни разу не были, тогда вам стоит начать с изучения (или даже покупки) путеводителя и определения основных мест, которые вы непременно хотели бы посетить.

Далее вам стоит уточнить программу (например, сколько дней отпуска у вас запланировано, сколько из них вы готовы потратить на архитектуру и музеи, чем планируете заняться в оставшееся время, какие у вас будут города прилета и отлета, и так далее). К тому же не лишним будет уточнить, сезон ли там сейчас, иначе придется корректировать свой маршрут, исключив те места, куда сложно будет добраться из-за погодных условий.