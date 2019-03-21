Как самостоятельно спланировать незабываемый отдых без привлечения туристических агентств

Зачем и куда вы едете?
Это, пожалуй, основной пункт, определившись с которым вы сможете планировать все остальное. Ответьте себе на вопрос, что именно вас привлекает: города и музеи, заповедники и парки, шопинг и развлечения, местные деликатесы и кулинарные традиции. Или вы вообще мечтаете об «овощном» отдыхе и планируете ближайшие две недели провести на каком-нибудь экзотическом пляже, о котором знают лишь местные? Все это поможет вам определиться с ключевыми моментами и получить максимум впечатлений от путешествия.
Сверьтесь с календарем
Один из основных пунктов, о котором забывают многие туристы, а зря. Например, вы решили отправиться в жаркую страну и как следует отдохнуть на пляже, но в это время там все еще идет сезон дождей, поэтому есть вероятность провести большую часть отпуска в отеле, музеях или барах. Кроме того, может оказаться так, что и море еще не прогрелось, и заповедники закрыты, да и людей в городе не так много, поэтому делать там особо нечего. Поэтому заранее узнайте о климате страны, о графике работы учреждений и о грядущих национальных праздниках (чтобы не получилось так, что вы прилетели отдохнуть и попали на какое-нибудь шумное торжество, вроде карнавала).
Соберите информацию о стране и составьте план действий
Даже если вы выбрали направление, которое посещали раньше, не лишним будет все равно узнать, что изменилось в стране с момента вашего последнего пребывания, какие ввели законы для туристов (иногда и такое бывает, то, что было разрешено раньше, теперь оказалось под запретом), какие открылись новые места и прочее-прочее. Ведь, возможно, раньше вы были проездом и не успели учить все, как следует. Поэтому, чтобы и в этот раз отдых не получился скомканным, лучше заранее все узнать и подготовиться. А если вы выбрали ту страну, где ни разу не были, тогда вам стоит начать с изучения (или даже покупки) путеводителя и определения основных мест, которые вы непременно хотели бы посетить.
Далее вам стоит уточнить программу (например, сколько дней отпуска у вас запланировано, сколько из них вы готовы потратить на архитектуру и музеи, чем планируете заняться в оставшееся время, какие у вас будут города прилета и отлета, и так далее). К тому же не лишним будет уточнить, сезон ли там сейчас, иначе придется корректировать свой маршрут, исключив те места, куда сложно будет добраться из-за погодных условий.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Позаботьтесь о ночлеге и средствах передвижения
Определитесь, чего вы хотите – заселиться в отель и на пару недель забыть о некоторых бытовых вопросах, или почувствовать себя, пусть даже на время, жителем той страны, куда собираетесь отправиться? Если вы цените комфорт, то вам лучше выбрать первый вариант и присмотреть несколько отелей, пока не изучите все отзывы и не поймете, какой из них вам больше подходит. Если же вы хотите в полной мере прочувствовать культуру и традиции страны, то гораздо уместнее будет забронировать квартиру и все бытовые вопросы решать самостоятельно. Каждый из этих вариантов интересен по-своему и позволяет вам увидеть тот или иной город с разных ракурсов. Кроме ого, подумайте, как вы планируете передвигаться - пешком, на общественном транспорте, на такси или вовсе возьмете машину напрокат? Эти все моменты лучше уточнить заранее.
Распишите маршрут по дням
Если вы определились с направлением и основными точками своего маршрута, тогда вам необходимо составить четкую программу действий, расписав в том числе на карте все места вашей дислокации. Заодно просчитайте, сколько времени вам потребуется добраться из одной точки в другую, проверить расписание автобусов или поездов, чтобы не получилось так, что вы пропустили один единственный транспорт и другой вариант будет только на следующий день (а у вас все распланировано и нет возможности задержаться в том или ином месте). Поэтому заранее уточните все детали и не забудьте о разнице во времени (а то мало ли какой конфуз может приключиться). Так вы сможете прикинуть, сколько времени у вас будет на каждое конкретное место и подкорректируете свой маршрут при необходимости.
Рассчитайте бюджет путешествия
Понятно, что в голове вы можете представить себе все, что угодно, однако нужно сопоставить желаемое с действительным и прикинуть, хватит ли у вас бюджета на отдых-мечты? Начните с того, что распишите основные траты (билеты, визы, транспортные расходы, питание, проживание, медицинская страховка, туристический сбор и так далее), а затем добавьте сюда дополнительные расходы (посещение музеев и концертов, шопинг и прочее-прочее). Лучше запланировать на это не менее 10% от своего основного бюджета и оставить част на непредвиденные расходы (ведь никогда нельзя предугадать, что с вами может приключиться в поездке).
Фото: vostock-photo/shutterstock
Не забудьте о билетах и визе
Вот мы и дошли до того пункта, когда нужно приобретать билет и подавать документы на визу (если, конечно, у вас она не долгосрочная). Почему не стоит заниматься этим заранее? Во-первых, когда у вас н руках уже есть четкий план действий, вы уже понимаете, какие билеты (и какие отели) вам нужно бронировать. А во-вторых, если у вас сложный маршрут со множеством переездов, то вам будет проще ориентироваться уже на свой план, чтобы четко представлять, как вы будете перемешаться, где вы будете останавливаться и так далее. Что касается отелей, то лучше бронировать те, которые, в случае чего, можно спокойно будет отменить, не выплачивая при этом штраф. А затем уже со всеми распечатанными билетами, бронями и расписанным маршрутом вы можете отправляться в консульство или визовый центр.
Подумайте об индивидуальности
Пока вы собирали информацию о стране, куда хотели бы отправиться, вы, наверняка, уже прониклись духом и атмосферой этого места. Теперь осталось дело за малым: определить, какие места вы хотите посетить, в какие музеи заглянуть, по каким пройтись магазинам и в каких ресторанах отведать несколько интересных блюд. Кроме того, можно изучить достопримечательности не только рядом с тем местом, где вы остановитесь, но и в окрестностях.
Чтобы оптимизировать процесс, можно условно разделить все активности на дневные и вечерние и начать продумывать свой досуг с последних. Распишите, какие именно концерты, театры, рестораны в конце концов, вы бы хотели посетить, узнайте, нужно ли заранее бронировать билеты или столики и уточните организационные моменты. Что касается дневных развлечений, то здесь к вашим услугам могут быть как торговые центры, музеи и выставки, так и посещение парков развлечений, прогулки по городу, знакомство с достопримечательностями или поездки в другие города, расположенные рядом с вашим местом пребывания. Постарайтесь составить план действий именно таким образом, чтобы он затрагивал ваши интересы и увлечения, а не стандартные советы из путеводителей. Ведь у всех людей свое представление об идеальном отдыхе, так зачем следовать чужим шаблонам?
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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