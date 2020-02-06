Как победить страх перед полетами: советы бывалых путешественников

А что думают эксперты?

Специалисты утверждают, что лишь единицы людей испытывают страх «от» и «до» окончания полета, в то время как большинство пассажиров переживают только во время взлета, посадки и попадания в зону турбулентности. И именно воздушные ямы заставляют их напрягаться и паниковать. Хотя в самой турбулентности нет ничего страшного — она возникает в результате столкновения судна с воздушными потоками и не представляет опасности. К тому же экипаж самолета проходит серьезную подготовку, прежде чем выйти в свой первый рейс, поэтому они точно знают, что делать в той или иной ситуации. Если вы хотите, чтобы полет прошел для вас максимально комфортно, просто следуйте инструкции и указаниям бортпроводников, а заодно не забывайте пристегиваться ремнем безопасности в то время, когда загорается специальное табло. Тогда вам удастся избежать ненужных травм и не причинить вред остальным пассажирам. Если у вас все же не получается самостоятельно избавиться от своих страхов, то можно обратиться за помощью к экспертам, найти специальные курсы и чаще летать (да-да, постепенно организм привыкнет к подобного рода «встряскам», они не будут вызывать у вас стресс или панику).