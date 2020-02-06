Как победить страх перед полетами: советы бывалых путешественников
Фобия или просто волнение?
Эксперты утверждают, что аэрофобию очень легко отличить от стандартного предполетного волнения, достаточно лишь понять — вас напрягает легкий дискомфорт, который не отравляет жизнь ни вам, ни окружающим, не отражается на свободе передвижения и вполне переносим, или же ваш страх настолько велик, что вы не можете адекватно воспринимать ситуацию и отвечать за свои действия. В первом случае помогут отвлекающие маневры: просмотр любимых фильмов, чтение книг, медитация, приятное общение и так далее, а вот во втором случае потребуется что-то более действенное. При этом люди, страдающие от аэрофобии, неплохо осведомлены о безопасности полетов и весьма сносно разбираются в том, как все устроено внутри самолета. Но это их не всегда спасает и зачастую в момент «опасных» ситуаций они просто теряют над собой контроль.
Фото: vostock-photo
Можно ли справиться самостоятельно?
Бывалые путешественники (или те, кому приходится часто летать в силу специфики своей работы) уверены, что с подобной фобией вполне можно справиться самостоятельно.
Как научиться получать удовольствие от полетов:
- Настроить себя на то, что это лишь временный дискомфорт. Займите удобную позу в кресле самолета и успокойте себя тем, что через несколько часов вы уже будете в месте назначения и сможете заняться своими делами. Воспринимайте это как временные трудности, которые вы непременно преодолеете и сможете наградить себя за терпение и смелость. Главное — не забывайте следовать указаниям экипажа, тогда ваш полет будет не таким уж ужасным, поверьте.
- Занять себя чем-то. Вместо того, чтобы считать воздушные ямы и вздрагивать от любого непонятного скрипа, лучше переключите свое внимание на что-то другое. Придумайте для себя занятие — и вы не заметите, как пролетит время. Например, вы можете составить список дел, которые всегда откладывали, набросать несколько важных писем, освободить память телефона (или фотоаппарата) для новых впечатляющих снимков, разобрать файлы на девайсах, посмотреть фильм, который посоветовали друзья или кинокритики, полистать журнал или просто взять за руку любимого человека (это тоже помогает, проверено).
- Попрактиковать дыхательную гимнастику. Если вы никогда раньше не пробовали нечто подобное, то сейчас самое время. Перелет (особенно длительный) — то еще испытание для организма, поэтому попробуйте сделать так, чтобы не поддаваться панике, не впадать в стресс и не терять самообладания. В качестве проверенного метода вполне подойдут глубокие вдохи и выдохи — продолжайте дышать таким образом до тех пор, пока не поймете, что панические атаки постепенно отступают и вы можете спокойно воспринимать происходящее вокруг. А чтобы усилить эффект, попробуйте во время глубоких вдохов напрягать мышцы спины — это поможет снизить чувство тревожности, вы сможете немного расслабиться.
- Представить, что вы уже добрались до места назначения. Согласитесь, нет ничего более успокаивающего и вдохновляющего, чем представлять, что вы уже приземлились и теперь можете расслабиться и заняться своими делами. Подумайте, что бы вы хотели сделать в первую очередь? Куда бы отправились или с кем бы встретились? Такой психологический прием помогает отвлечься от тревожных мыслей.
- Подумать о принципе работы самолета. А точнее о том, что зона турбулентности, например, не представляет такой опасности, как многие думают. Конечно, неприятно получить травму упавшей сверху ручной кладью или обжечься горячим напитком, но если вы будете соблюдать правила безопасности и останетесь пристегнутыми во время всего полета, то и воздушные ямы не доставят вам хлопот. Что касается еще одного мифа о том, что если молния попадет в самолет, то случится непоправимое, то он не имеет ничего общего с реальностью. Случается, что молнии попадают в воздушное судно, на крыльях которого установлены специальные громоотводы, но не могут причинить ему серьезный урон. И напоследок: неправы те, кто переживают по поводу случайного открытия двери во время полета. Все дело в том, что во время движения двери оказываются под большим давлением, чтобы их хотя бы просто приоткрыть, понадобится действительно богатырская сила.
Фото: vostock-photo
А что думают эксперты?
Специалисты утверждают, что лишь единицы людей испытывают страх «от» и «до» окончания полета, в то время как большинство пассажиров переживают только во время взлета, посадки и попадания в зону турбулентности. И именно воздушные ямы заставляют их напрягаться и паниковать. Хотя в самой турбулентности нет ничего страшного — она возникает в результате столкновения судна с воздушными потоками и не представляет опасности. К тому же экипаж самолета проходит серьезную подготовку, прежде чем выйти в свой первый рейс, поэтому они точно знают, что делать в той или иной ситуации. Если вы хотите, чтобы полет прошел для вас максимально комфортно, просто следуйте инструкции и указаниям бортпроводников, а заодно не забывайте пристегиваться ремнем безопасности в то время, когда загорается специальное табло. Тогда вам удастся избежать ненужных травм и не причинить вред остальным пассажирам. Если у вас все же не получается самостоятельно избавиться от своих страхов, то можно обратиться за помощью к экспертам, найти специальные курсы и чаще летать (да-да, постепенно организм привыкнет к подобного рода «встряскам», они не будут вызывать у вас стресс или панику).
Фото: vostock-photo
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