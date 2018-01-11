Многие считают, что даже путешествовать сейчас дорого, не говоря уже о приобретении недвижимости где-то за рубежом. Однако если мысль о том, чтобы свить уютное гнездышко в другой стране, не дает вам покоя, тогда присмотритесь повнимательнее к нашему списку, там действительно есть из чего выбрать!

В связи с тем что в небольших городах наблюдается отток населения, правительство пытается всеми способами заманить новых жителей и предлагает весьма заманчивые варианты приобретения недвижимости. Поэтому если вы давно мечтали о домике в Италии или Франции, то, кажется, у вас есть шанс приобрести его. Япония Из-за того что большая часть жителей острова Хоккайдо переехала в другие регионы, власти страны приняли решение раздавать участки на острове всем желающим. Да, абсолютно бесплатно! Правда, чтобы стать счастливым обладателем земли, необходимо подтвердить, что вы действительно построите там дом не позднее трех лет после получения участка и, конечно, поселитесь там. Власти заинтересованы в новых жителях, поэтому вам там будет достаточно комфортно. Франция

Сразу два французских городка готовы принять вас с распростертыми объятиями. Во-первых, власти небольшого города Рубе, который находится на границе с Бельгией, готовы продать дом за один евро любому желающему, но будущему владельцу необходимо за свой счет восстановить здание и не перепродавать недвижимость в течение следующих пяти лет. Во-вторых, в коммуне Шан-дю-Буль тоже мечтают увидеть новых жителей, поэтому участки здесь продают по цене в один евро за один квадратный метр. Обязательным условием для приобретения является строительство дома и последующее проживание там. Италия

О ценителях солнечной Италии мы тоже не забыли. И нашли целых три города, где вам будут очень рады. Так, например, власти поселения Каррега-Лигуре готовы предоставить всем желающим дома, но только при условии что новые владельцы их восстановят, используя при этом исключительно экологичные материалы, и сохранят прежний внешний вид здания. В городке Лечче-неи-Марси также можно будет купить дом за один евро, но имейте в виду, что все дополнительные расходы, включая нотариальную регистрацию и другие, вам придется оплатить самостоятельно и в полном объеме. Тем, кому ближе Сицилия, можем порекомендовать обратить свой взор на город Ганджи. Покупка жилья там обойдется примерно во столько же, сколько стоит чашечка кофе. А все из-за того, что численность региона стремительно сокращается и власти стараются привлечь новых жителей любой ценой. Дома похуже там отдадут бесплатно, но нужно будет полностью их восстановить, а за те, что получше, придется отдать около 100 евро. И, конечно, оформление самой покупки (около 6000 евро) тоже будет проведено за ваш счет. Австрия

Правительство деревни Раппоттенштейн тоже бесплатно раздавало участки тем, кто готов был за три года построить дом, завести семью (в течение 10 лет) и наладить быт в этом прекрасном месте. Однако если человек не сдержит обещание, то ему грозит штраф около 12 000 евро. Великобритания