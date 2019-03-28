Для вас, девочки: 5 стран, где живут самые любвеобильные (и горячие) мужчины

Когда вы впервые окажетесь в этой стране, то сразу отметите, насколько темпераментны и сексуальны местные мужчины. Международная группа сексологов, проводящая независимые исследования, подтверждает, что южная кровь итальянцев бурлит и кипит, и в качестве любовников они неутомимы и изобретательны. Они готовы на все, лишь бы поразить даму сердца и в очередной раз подтвердить, что они действительно не зря занимают лидирующую строчку в рейтинге «самых сексуальных и любвеобильных мужчин в мире». Единственное, не стоит вестись на их сладкие речи и доверять всему, что они вам пообещают – большинство итальянцев стараются сделать все «перфектно» лишь в самом начале романа, а затем могут заскучать и переключиться на новый предмет страсти. Поэтому, если вы во что бы, то ни стало решили покорить сердце горячего (во всех смыслах) мужчины, постарайтесь сделать так, чтобы ему было интересно открывать и завоевывать вас каждый день (а не сдавайтесь слишком быстро без боя, растаяв от страстных комплиментов и красивых ухаживаний ).

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!