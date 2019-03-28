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Для вас, девочки: 5 стран, где живут самые любвеобильные (и горячие) мужчины

Если вы хотите совместить приятное с полезным и поискать счастья в другой стране, тогда наша подборка вам точно пригодится. Passion.ru выбрал несколько стран, где живут самые темпераментные кавалеры, готовые не только заново открыть для вас уже знакомые направления, но и поразить вас своей пылкостью и изобретательностью. И даже если «знакомство с продолжением» не входит в ваши планы, все равно можно посетить эти места и лично убедиться, насколько правдив рейтинг «самых сексуальных и любвеобильных мужчин».

Франция

«О-ля-ля», об изобретательности и неутомимости французских мужчин знают, пожалуй, все женщины в мире. Ведь именно они подсадили не только всю Европу, но и остальные страны, на такой чувственный афродизиак, как шоколад, придумали «французский поцелуй» и прочие пикантности. Романтичность, загадочность, легкая небрежность, любовь к экспериментам и умение доказывать свою страсть и чувства не только на словах, но и на деле, делает их практически идеальными любовниками. Они умеют красиво ухаживать и готовы сделать все, чтобы доставить удовольствие партнерше. Кстати, судя по подсчетам сексологов, среднестатистический француз обладает неуемной сексуальностью и предается любовным утехам не реже 165 раз в год.

Ирландия

Фото: vostock-photo/shutterstock

Вопреки расхожему мнению, в этой стране тоже проживают сексуальные и темпераментные мужчины, способные покорить вас своей брутальностью, нарочитой грубоватостью и залихватскими танцами. Открытое сердце, незатейливая галантность, детская непосредственность, восторженность, способность отдыхать с широким размахом, естественность, напористость и искреннее желание доставить удовольствие своей партнерше выгодно выделяет их на фоне остальных «иностранных любовников». Романтичных жестов, конечно, от них ждать не приходится, но зато они с лихвой это окупят постоянством и преданностью.

Бразилия

Фото: vostock-photo/shutterstock

Горячие латиноамериканские мачо предпочитают сразу переходить от слов к делу и вместо долгих разговоров о любви, на практике доказывают, что они не зря считаются одними из самых темпераментных и сексуальных мужчин в мире. Они заводятся с полуоборота и без стеснения будут демонстрировать свой пылкий нрав везде, где только можно. К слову, местные жительницы уже давно привыкли к такому проявлению чувств, а вот туристов (точнее, туристок) подобный накал страстей вводит в ступор и вгоняет в краску. Но если вы не из робкого десятка и с удовольствием готовы отплясывать зажигательные танцы с бразильскими мужчинами, тогда будьте готовы к головокружительному роману, больше напоминающего нескончаемый карнавал, чем тихую гавань.

Германия

Фото: vostock-photo/shutterstock

Несмотря на некую холодность, чопорность, скрупулезность и педантичность во всем, в том числе и в любви, местные мужчины знают толк в сексуальных развлечениях и наслаждениях. Стоит лишь вспомнить о том, что именно в этой стране производят больше всего фильмов для взрослых и тогда сразу станет понятно, на что можно будет рассчитывать в отношениях. Кстати, по подсчетам той же группы сексологов, немцы предаются любовным утехам в среднем около 110 раз в год, уделяя большое внимание правильности выполнения и разнообразию, а не чувственной стороне вопроса. Поэтому, если вы тоже цените больше технику, а не эмоции, тогда вам точно стоит заглянуть в Германию.

Италия

Фото: vostock-photo/shutterstock

Когда вы впервые окажетесь в этой стране, то сразу отметите, насколько темпераментны и сексуальны местные мужчины. Международная группа сексологов, проводящая независимые исследования, подтверждает, что южная кровь итальянцев бурлит и кипит, и в качестве любовников они неутомимы и изобретательны. Они готовы на все, лишь бы поразить даму сердца и в очередной раз подтвердить, что они действительно не зря занимают лидирующую строчку в рейтинге «самых сексуальных и любвеобильных мужчин в мире». Единственное, не стоит вестись на их сладкие речи и доверять всему, что они вам пообещают – большинство итальянцев стараются сделать все «перфектно» лишь в самом начале романа, а затем могут заскучать и переключиться на новый предмет страсти. Поэтому, если вы во что бы, то ни стало решили покорить сердце горячего (во всех смыслах) мужчины, постарайтесь сделать так, чтобы ему было интересно открывать и завоевывать вас каждый день (а не сдавайтесь слишком быстро без боя, растаяв от страстных комплиментов и красивых ухаживаний ).

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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