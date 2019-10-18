Дешевле только даром: 6 стран с самой низкой ипотекой

Ипотека в России остается одной из самых обсуждаемых тем на сегодняшний день. На фоне падения платежеспособности населения и введения новой финансовой схемы через эскроу-счета, когда застройщик не сможет получить деньги, пока не сдаст объект (изменения в ФЗ-214 по ДДУ), ставка от ведущих банков составила около 10,5% в начале 2019. Аналитики прогнозируют снижение спроса среди россиян на приобретение жилья и, соответственно, сокращение объема ипотеки.

При этом в Минсельхозе РФ задумались о введении льготной ставки по ипотеке 3% для сельских жителей и о возможном снижении процентной ставки до 0,1% для покупателей в тех регионах, где власти готовы будут поддержать программу софинансирования. Данный проект хотят внедрить уже с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Оксану Лут, потому желающим остается набраться терпения и дождаться, когда это все заработает.