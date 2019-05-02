Дама сдавала в багаж: как правильно собрать чемодан, чтобы ничего не забыть

Проведите ревизию вещей
Итак, вы определились с направлением и вариантом отдыха, исходя из этого вам стоит составлять свой многофункциональный гардероб. Другими словами, если впереди вас ждет пляжный отдых, то это одна история, а если развлекательно-познавательная поездка с каждодневными экскурсиями и долгими прогулками, то это совершенно другая тема. И гардероб в этом случае будет отличаться от первого варианта. Просто некоторые забывают об этом и берут, по их мнению, универсальные вещи, которые в лучшем случае надеваются лишь раз, а то и вовсе не достаются из чемодана.
Чтобы оптимизировать время и силы, сначала составьте подробный список всего необходимого, по вашему мнению, и вычеркивайте из него то, без чего сможете спокойно обойтись в поездке. Можно разложить вещи, которые вы изначально включили в свой список, на кровати или на полу, выбрать из этого многообразия то, в чем вы отправитесь в дорогу (обычно, для этого выбирают самые «тяжелые» вещи, которые занимают много места в чемодане), далее постарайтесь составить комплекты на каждый день, комбинируя между собой основные предметы вашего гардероба. Условно, если ваша рубашка подходит строго к одной лишь юбке или брюкам, то ее лучше оставить дома и взять с собой ту, которая идеально будет смотреться с любым «низом». Затем определите, что вы возьмете в ручную кладь (деньги, документы, гаджеты, зарядки и так далее), а что можете оставить в чемодане.
Заранее ознакомьтесь с правилами провоза багажа, чтобы потом для вас не было сюрпризом, что некоторые предметы вообще нельзя было брать с собой, либо следовало оформлять определенным образом. Очень печально, например, выглядят туристы у стойки регистрации, когда до рейса остается не так уж много времени, а им приходится перекладывать вещи из ручной клади в чемодан, потому что они не входят в список того, что можно брать с собой на борт. Или наоборот, во время перевеса точно также туристы пытаются освободить место в чемодане, переложив часть вещей в сумку или рюкзак. И в том, и в другом случае это отнимает много сил и времени не только у самих путешествующих, но и у работников аэропорта.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Если сомневаетесь, брать ли вещь или нет, то лучше отложите ее в сторону
Еще один лайфхак, которому следуют все опытные путешественники. Если вы сомневаетесь, пригодится ли вам данная вещь или нет, то лучше вообще ее не берите. Начните сборы именно с тех предметов, без которых, вы знаете, вам не обойтись во время путешествия. Кстати, если вы останавливаетесь в отелях, то полотенца, шампуни, кондиционеры, гели для душа и прочие «банные принадлежности» можно не вести с собой – они должны быть в каждом номере. Точно также, можно не брать фен, он тоже должен быть в ванной комнате. Другое дело, если вы используете какие-то определенные бьюти-средства, которые, нельзя ничем заменить. В этом случае имеет смысл не вести целую упаковку, а взять ровно столько, сколько вам понадобится во время отпуска.
По какому принципу собирать?
Приступаем к самому интересному (и трудоемкому) этапу. Начинать собирать чемодан (или рюкзак) лучше с тяжелых вещей – сложите их на дно и добавляйте сверху остальные предметы. Кстати, чтобы использовать каждый сантиметр свободного пространства, носки, колготки или чулки, можно аккуратно свернуть и засунуть в ботинки или туфли. Футболки, полуверы и рубачки можно свернуть рулонами, а вот платья, брюки и пиджаки лучше складывать «пачками». В оставшемся свободном пространстве распределите мелочи, только обязательно проверьте, можно ли их провозить. А том потом придется прилюдно открывать свой чемодан и избавляться от «запрещенки».
Кстати, ноутбук, фотоаппарат, очки и прочие хрупкие предметы лучше брать с собой в самолет, чтобы они случайно не повредились в чемодане. Последний пункт – застегните молнию на сумке или чемодане (она должна идти плавно, без рывков и усилий, иначе вы рискуете получить испорченный багаж или недосчитаться половины вещей, если молния вдруг треснет в самый неподходящий момент), взвесьте багаж и еще раз загляните в свой билет, чтобы удостовериться, что вы вписываетесь в нормы авиакомпании по весу и габаритам (в том числе и ручная кладь). И помните, чем плотнее будут упакованы вещи, тем меньше шансов, что что-то прольется (косметические средства, например) или придет в неподобающий вид во время полета.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Используйте пространство чемодана наиболее эффективно
Возможно, вы еще не знаете, но для путешественников, тех, кто достаточно часто выезжает за пределы своей страны, давно уже придумали разнообразные гаджеты и приспособления, так необходимые во время поездки. Например, специальные вакуумные пакеты, органайзеры-чехлы для одежды и обуви, многофункциональные косметички, компрессионные туристические мешки и прочие подобные товары помогут вам грамотно использовать пространство внутри чемодана и сохранят ваши вещи в целости и сохранности. Кроме того, есть специальные инструкции, благодаря которым можно компактно сложить даже габаритные вещи так, что они не будут занимать много пространства. Как вариант - в джинсах, куртке и кроссовках можно отправиться в дорогу, а в чемодан сложить легкие и компактные вещи.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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