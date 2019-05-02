Дама сдавала в багаж: как правильно собрать чемодан, чтобы ничего не забыть

Проведите ревизию вещей

Итак, вы определились с направлением и вариантом отдыха, исходя из этого вам стоит составлять свой многофункциональный гардероб. Другими словами, если впереди вас ждет пляжный отдых, то это одна история, а если развлекательно-познавательная поездка с каждодневными экскурсиями и долгими прогулками, то это совершенно другая тема. И гардероб в этом случае будет отличаться от первого варианта. Просто некоторые забывают об этом и берут, по их мнению, универсальные вещи, которые в лучшем случае надеваются лишь раз, а то и вовсе не достаются из чемодана.

Чтобы оптимизировать время и силы, сначала составьте подробный список всего необходимого, по вашему мнению, и вычеркивайте из него то, без чего сможете спокойно обойтись в поездке. Можно разложить вещи, которые вы изначально включили в свой список, на кровати или на полу, выбрать из этого многообразия то, в чем вы отправитесь в дорогу (обычно, для этого выбирают самые «тяжелые» вещи, которые занимают много места в чемодане), далее постарайтесь составить комплекты на каждый день, комбинируя между собой основные предметы вашего гардероба. Условно, если ваша рубашка подходит строго к одной лишь юбке или брюкам, то ее лучше оставить дома и взять с собой ту, которая идеально будет смотреться с любым «низом». Затем определите, что вы возьмете в ручную кладь (деньги, документы, гаджеты, зарядки и так далее), а что можете оставить в чемодане.

Заранее ознакомьтесь с правилами провоза багажа, чтобы потом для вас не было сюрпризом, что некоторые предметы вообще нельзя было брать с собой, либо следовало оформлять определенным образом. Очень печально, например, выглядят туристы у стойки регистрации, когда до рейса остается не так уж много времени, а им приходится перекладывать вещи из ручной клади в чемодан, потому что они не входят в список того, что можно брать с собой на борт. Или наоборот, во время перевеса точно также туристы пытаются освободить место в чемодане, переложив часть вещей в сумку или рюкзак. И в том, и в другом случае это отнимает много сил и времени не только у самих путешествующих, но и у работников аэропорта.