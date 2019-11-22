8 самых популярных стран мира, где должен побывать каждый уважающий себя путешественник

Согласно исследованиям USnews, в рейтинге самых востребованных и комфортных стран 2019 года обошлось без сюрпризов – основные позиции заняли наиболее популярные направления среди наших соотечественников. Проверьте список и если вы все еще не побывали хотя бы в одной из них, значит это надо срочно исправлять. В связи с тем, что впереди нас ждут продолжительные каникулы, то билеты и варианты следует рассматривать уже сейчас, чтобы не пришлось потом выбирать из того, что осталось. Passion.ru – о самых популярных направлениях, где вам непременно стоит побывать, чтобы смело называть себя заядлым путешественником.