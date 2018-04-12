7 загадочных природных явлений, которым нет объяснения

Камни в Долине Смерти, которые скользят по земле под действием таинственной силы, также привлекают внимание ученых со всего мира. Все это действо происходит в области Рэйстрек-Плайя в Долине Смерти, Калифорнии и продолжается все время, пока этого никто не видит. Геологи попытались проследить за 30 камнями, весом до 25 килограммов и определили, что 28 из них за семь лет сдвинулись более чем на 200 метров. Они также смогли вычислить скорость перемещения булыжников и время года, когда камни двигались активнее. Оказалось, что они в основном передвигались в зимний период и скорость такого перемещения составляла около 1 метра в секунду.

«Глаз Сахары»