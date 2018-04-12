Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

7 загадочных природных явлений, которым нет объяснения

Иногда складывается впечатление, что чем ближе мы находимся к разгадке, тем более сложные ребусы нам подкидывает природа. И зачастую над решением того или иного вопроса бьются лучшие умы человечества, однако так не могут объяснить загадочные явления, происходящие в разных частях планеты. Мы собрали самые странные и необычные феномены, которые загнали в тупик не одно поколение ученых.

Гигантские каменные головы

Моаи или истуканы острова Пасхи — гигантские каменные головы, которые появились словно из неоткуда и не понятно с какой целью использовались. Всего на острове в южной части Тихого океана, принадлежащий Чили, находится 997 статуй высотой от пяти до семи метров. Причем некоторые из них разбросаны в хаотичном порядке, а другие выстроены стройными рядами. Существует гипотеза, что древние жители острова таким образом чтили память умерших предков, однако эти предположения так и не нашли своего подтверждения.

Рисунки Наска

Линии Наска, представляющие собой не просто каракули, а настоящие произведения искусства, нарисованы на песке в Перу древними людьми, но никто не знает, зачем это было сделано. На перуанских равнинах есть и геометрические фигуры, и изображения животных, людей или растений. Редко встречаются начертания, напоминающее нечто космическое и внеземное. Археологи предположили, что эти линии, так называемые геоглифы, были частью астрономического календаря, но затем опровергли свою версию.

Движущие камни

Камни в Долине Смерти, которые скользят по земле под действием таинственной силы, также привлекают внимание ученых со всего мира. Все это действо происходит в области Рэйстрек-Плайя в Долине Смерти, Калифорнии и продолжается все время, пока этого никто не видит. Геологи попытались проследить за 30 камнями, весом до 25 килограммов и определили, что 28 из них за семь лет сдвинулись более чем на 200 метров. Они также смогли вычислить скорость перемещения булыжников и время года, когда камни двигались активнее. Оказалось, что они в основном передвигались в зимний период и скорость такого перемещения составляла около 1 метра в секунду.

«Глаз Сахары»

Структура Ришат (бошльше известная как «Глаз Сахары») — это уникальное геологическое образование диаметром около 50 метров, появившееся посреди самой жаркой в мире пустыни. Это образование, отливающее всеми оттенками синего, действительно напоминает человеческий глаз и до сих пор не дает покоя многим ученым. Предполагалось, что структура появилась в результате падения метеорита, а по другой версии – это вершина давно потухшего вулкана. Как бы там не было, но до сих пор людям так и не удалось объяснить происхождение загадочного «Глаза».

Каменные сферы

Гигантские каменные шары Коста-Рики тоже не дают покоя светилам науки. И до сих пор остается непонятным, зачем древним людям, населяющим эту землю, понадобилось создавать более сотни шаров из камня, многие из которых достигали около 2 метров в диаметре. Выдвигалось множество гипотез, вплоть до исчезнувших цивилизаций и внеземных существ, однако ни одна из них так и не нашла своего подтверждения.

Озеро Хиллер

Данное озеро ученые обнаружили в далеком 1802-м году в одной из австралийских пустынь и с тех самых пор безуспешно пытаются разгадать, что именно окрашивает его воды в насыщенно розовый цвет. Логичнее всего, что на это влияют какие-то бактерии, водоросли или микроорганизмы, однако неоднократные анализы воды показывали, что в водоеме ничего такого нет. Некоторые скептики пытались даже утверждать, что это все иллюзия и очередной обман зрения, но успокоились сразу же после того, как попробовали набрать воду из этого озера в стеклянные бутылки и удостоверились, что ее оттенок действительно необычный.

Шаровые молнии

Огненные шары, появляющиеся в небе во время грозы или молнии, тоже не оставляют равнодушными сотни людей. Среди них находятся и те, кто считает это явление обычным мифом, ведь многим не удавалось ни разу увидеть нечто подобное. Однако некоторые очевидцы утверждают, что шаровые молнии, представляющие собой светящуюся сферу, действительно появляются во время грозы, а также могут проходить сквозь стекла или дымоход.

Фото: Shutterstock

Гороскоп