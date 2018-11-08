7 типичных ошибок путешественников, которые вам лучше не совершать

Поиск дешевых авиабилетов

С одной стороны, недорогие билеты – это возможность путешествовать чаще и не копить заранее на заветную поездку. Но с другой стороны, обычно заманчивые цены бывают у лоукостеров, которым приходится экономить практически на всем: начиная от самих аэропортов и заканчивая питанием, а точнее, его отсутствием. Будьте готовы к тому, что вам могут предложить доплатить за регистрацию, за выбор места, за сумку (если она не впишется в габариты ручной клади или их будет несколько), за напитки и прочие продукты на борту. И если вы суммируете все эти расходы, то увидите, что цена перелета возросла в несколько раз и за эту сумму можно было приобрести вполне стандартный билет со стандартным набором услуг.

Отказ от дополнительного багажа

Если вы экономите на авиабилете, будьте готовы к тому, что обычно дешевыми вариантами бывают безбагажные тарифы, предусматривающие лишь возможность пронести на борт самолета ручную кладь весом до 10 кг. Ничего страшного, можно ведь вполне путешествовать с одним рюкзаком. Но в случае, если вдруг вы решите прикупить родным и друзьям сувениров или вдруг ваш любимый бутик устроит грандиозную распродажу и пропустить это событие вы также не сможете, тогда за каждую дополнительную сумку или чемодан вам придется отдать кругленькую сумму. Кроме того, некоторые лоукостеры не разрешают провозить бесплатно пакеты из Duty Free, несмотря на то, что зачастую цены в аэропортовых магазинах на порядок выше, чем в городских торговых точках, тогда вообще ни о какой экономии речи быть не может. Если сложить все эти расходы, то получается, что «дешевый» билет подходит лишь тем, кто привык путешествовать налегке и точно не соблазнится на то, чтобы привести на родину местные деликатесы, одежду или сувениры.

Отказ от медицинской страховки

«Уж со мной точно ничего не случится за пару дней!», - рассуждают некоторые путешественники, намеренно отказываясь от туристической страховки. Так-то оно так и действительно может случиться, что ваш отдых пройдет в расслабленном ритме и помощь врача вам точно не понадобится. Но, как быть, если вдруг случилась какая-то внештатная ситуация и вашему здоровью угрожает опасность? Увы, но зачастую если вдруг вы заболеете на отдыхе или получите травму, вам придется обращаться в местные медицинские учреждения и оплачивать полную сумму лечения из собственного кармана. Скажем сразу, что цены обычно там весьма недешевые: например, обычный осмотр обойдется вам в несколько сотен, посещение стоматолога может дойти и до тысячи, а госпитализация и вовсе встанет в несколько тысяч (евро ли долларов). Поэтому не стоит игнорировать услуги страховой компании при планировании путешествия, ведь в случае чего, по страховке вам могут оплатить все расходы на лечение, найти подходящего врача и хорошее медицинское учреждение.