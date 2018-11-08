7 типичных ошибок путешественников, которые вам лучше не совершать

Поиск дешевых авиабилетов
С одной стороны, недорогие билеты – это возможность путешествовать чаще и не копить заранее на заветную поездку. Но с другой стороны, обычно заманчивые цены бывают у лоукостеров, которым приходится экономить практически на всем: начиная от самих аэропортов и заканчивая питанием, а точнее, его отсутствием. Будьте готовы к тому, что вам могут предложить доплатить за регистрацию, за выбор места, за сумку (если она не впишется в габариты ручной клади или их будет несколько), за напитки и прочие продукты на борту. И если вы суммируете все эти расходы, то увидите, что цена перелета возросла в несколько раз и за эту сумму можно было приобрести вполне стандартный билет со стандартным набором услуг.
Отказ от дополнительного багажа
Если вы экономите на авиабилете, будьте готовы к тому, что обычно дешевыми вариантами бывают безбагажные тарифы, предусматривающие лишь возможность пронести на борт самолета ручную кладь весом до 10 кг. Ничего страшного, можно ведь вполне путешествовать с одним рюкзаком. Но в случае, если вдруг вы решите прикупить родным и друзьям сувениров или вдруг ваш любимый бутик устроит грандиозную распродажу и пропустить это событие вы также не сможете, тогда за каждую дополнительную сумку или чемодан вам придется отдать кругленькую сумму. Кроме того, некоторые лоукостеры не разрешают провозить бесплатно пакеты из Duty Free, несмотря на то, что зачастую цены в аэропортовых магазинах на порядок выше, чем в городских торговых точках, тогда вообще ни о какой экономии речи быть не может. Если сложить все эти расходы, то получается, что «дешевый» билет подходит лишь тем, кто привык путешествовать налегке и точно не соблазнится на то, чтобы привести на родину местные деликатесы, одежду или сувениры.
Отказ от медицинской страховки
«Уж со мной точно ничего не случится за пару дней!», - рассуждают некоторые путешественники, намеренно отказываясь от туристической страховки. Так-то оно так и действительно может случиться, что ваш отдых пройдет в расслабленном ритме и помощь врача вам точно не понадобится. Но, как быть, если вдруг случилась какая-то внештатная ситуация и вашему здоровью угрожает опасность? Увы, но зачастую если вдруг вы заболеете на отдыхе или получите травму, вам придется обращаться в местные медицинские учреждения и оплачивать полную сумму лечения из собственного кармана. Скажем сразу, что цены обычно там весьма недешевые: например, обычный осмотр обойдется вам в несколько сотен, посещение стоматолога может дойти и до тысячи, а госпитализация и вовсе встанет в несколько тысяч (евро ли долларов). Поэтому не стоит игнорировать услуги страховой компании при планировании путешествия, ведь в случае чего, по страховке вам могут оплатить все расходы на лечение, найти подходящего врача и хорошее медицинское учреждение.
Путешествие на автомобиле
«У меня будет самое бюджетное и яркое путешествие по Европе», - гордо рассказывал наш друг о своих планах. Мы, конечно, понимали, что экономия получается так себе, ведь даже если рассматривать тот факт, что сэкономить на гостиницах вполне себе даже получится (некоторые вполне комфортно чувствуют себя в автомобиле), то не стоит забывать о высоких ценах на бензин в европейских странах, дорогой страховке на машину, платных дорогах и парковках, плюс прочих расходах, например, штраф за неправильную парковку, непристегнутый ремень, въезд в исторический центр и прочее. К тому же, не стоит тешить себя надеждой, что зато можно «сэкономить на еде», ведь по закону нельзя ввозить в страны Европы продукты питания, поэтому ваши запасы могут изъять еще на таможне. В итоге, когда мы все это сложили и озвучили примерную сумму нашему другу, энтузиазма у него поубавилось. Разумеется, все зависит от страны, количества пассажиров и типа автомобиля. Однако в любом случае стоить быть готовым к тому, что автопутешествие – это не так уж и дешево и подходит лишь в том случае, если вы готовы к дополнительным расходам и уверенно себя чувствуете за рулем.
Выбор дешевой гостиницы
Это не значит, конечно, что нужно просматривать исключительно дорогостоящие отели, однако многие, в попытках сэкономить, умудряются выбирать настолько плохие варианты, что потом приходится на месте решать проблему, менять гостиницу или доплачивать за другие, более комфортные апартаменты. Кроме того, некоторые наивно полагают, что раз завтрак уже включен в стоимость номера, то можно спокойно вычеркнуть эту статью расходов, но не тут-то было. Большинство дешевых отелей считают данную услугу чистой формальностью и предлагают туристам в качестве утренней трапезы нечто неудобоваримое или экономные продукты из ближайшего супермаркета. В итоге завтрак получается весьма сомнительным и вам приходится искать места, где можно недорого и вкусно перекусить. Поэтому прежде чем выбирать тот или иной отель, прочитайте отзывы тех, кто уже там бывал, посмотрите фотографии, изучите месторасположение и прочую информацию – тогда по приезду для вас не будет сюрпризом, что, скажем, в номере нет кондиционера, его окна выходят на соседний ресторан, в ванной полно плесени, а постельное белье последний раз стирали лет 5 назад.
Неразумное расположение отеля
Еще одна ошибка, которую допускают многие путешественники – выбор гостиницы, которая располагается далеко от исторического центра, в нетуристическом месте. И в итоге приходится после многочасовой прогулки по городу и изучения достопримечательностей полчаса добираться на общественном транспорте, а потом еще топать добрых пять километров, чтобы оказаться, наконец, в своем номере. В первые дни, возможно, вас это будет забавлять – новые ощущения и возможность почувствовать на себе жизнь местных. Однако потом вам порядком надоест эта бесконечная дорога и потраченное впустую время. По итогу отпуска вы будете рассказывать друзьям не о том, что видели в городе, а о том, как томились в ожидании своего транспорта и ехали в битком набитом автобусе в час пик. Кстати, не забывайте, что проезд в некоторых странах стоит немало, поэтому если сложить все расходы, то можно было бы за эту цену найти что-то приличное поближе к туристическим маршрутам.
Незнание местных цен
Есть еще одна статья при планировании бюджета, о которой забывают некоторые туристы – расходы на месте. Например, вам посчастливилось найти дешевый авиабилет в Копенгаген, Швейцарию или Монако, однако по прилету вы вдруг обнаруживаете, что ночь в самом бюджетном месте вам обойдется не менее 5000 рублей, ужин в недорогом ресторане – еще около 5000 рублей, поход в магазин за основными продуктами – тоже не менее 3000 рублей. Так что прежде чем поддаваться искушению и приобретать «билеты по выгодным ценам», изучите сначала информацию о расходах на проживание в той или иной стране и лишь затем принимайте решение. Возможно, более оптимальным выходом станет выбор путешествия в соседнюю, более бюджетную страну (например, можно остановиться в Италии и в качестве экскурсии съездить в ту же Швейцарию, Францию или Португалию).
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock