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6 удивительных деревень мира, в которые вам захочется сбежать прямо сейчас

В последнее время фраза «бросить все и уехать в деревню» становится настоящей идеей фикс и мечтой многих жителей мегаполиса. Еще бы! В невероятном ритме больших городов проходит большая часть жизни, а вы в погоне за состоятельностью и успешностью не замечаете, как дни сменяют друг друга. Поэтому если вдруг вам отчаянно захотелось остановиться и отдохнуть ото всех этих благ цивилизации, тогда ознакомьтесь с нашим рейтингом самых уютных и живописных деревень мира, в которых вас ждут чистый воздух, красивая природа, свежие продукты и доброжелательные соседи. Думаете, сказка? Нет, реальность!

Марсашлокк, Мальта

Это колоритная рыбацкая деревушка на Мальте, где все дома из желтого песчаника расположились вплотную к воде, оставив лишь узкую дорожку (вроде набережной) для пешеходов и малочисленного транспорта. Основной род занятий населения, численность которого составляет около 3000 человек, — ловля и продажа рыбы. Поэтому если вы жить не можете без свежих морских деликатесов, то вам определенно понравится это место.

Альберобелло, Италия

Ежегодно тысячи туристов приезжают в это место, чтобы собственными глазами увидеть удивительный комплекс, состоящий из 1 400 домов-труллей, признанных ЮНЕСКО частью исторического и гуманитарного наследия. В этих жилищах, являющихся уникальными примерами построек со стенами сухой кладки (без раствора), проживали крестьяне, а теперь живут и их потомки. Здесь стоит побывать хотя бы для того, чтобы проникнуться удивительной атмосферой и насладиться итальянским гостеприимством.

Симиан-ла-Ротонд, Прованс, Франция

Пожалуй, самая основная достопримечательность этой деревни — замок Агу (Château des Agoult), построенный в XII веке. Живописную картину дополняют летние фестивали античной музыки, лавандовые поля, альпийские горы, средиземноморская кухня и очарование Прованса. Вы уже начали изучать предложения авиакомпаний и искать билет на ближайший рейс?

Гальштат, Австрия

Когда вы впервые сюда попадаете, то вас не покидает ощущение, что вы оказались в самой настоящей сказке! Еще бы! Яркие, словно игрушечные домики, расположенные в несколько ярусов на склоне горы, лазурное озеро Хальштаттерзее, царственные лебеди, Альпы, отражающиеся в водной глади, просто завораживают и заставляют поверить в чудо.

Бибури, Великобритания

Если вы являетесь поклонником Гарри Поттера (и всего, что связано с этим персонажем), тогда вы наверняка по достоинству оцените Бибури, которое по праву считается одним из самых красивых, живописных и старейших поселений Англии. В эту деревню, где снималась картина «Дневник Бриджит Джонс» и фильмы о миссис Марпл по рассказам Агаты Кристи, ежегодно съезжаются поэты, художники и кинематографисты, чтобы найти вдохновение и создать очередной шедевр.

Гитхорн, Нидерланды

Одну из самых красивых деревень в Нидерландах не зря называют голландской Венецией, ведь она раскинулась на живописных водных каналах общей протяженностью около 7,5 км. В поселении, которое было основано еще в 1230 году, все дома расположены на островках и соединены деревянными мостами. Это настолько романтичное место, что, уверены, вам просто не захочется его покидать!

Фото: Shutterstock

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