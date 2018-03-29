6 удивительных деревень мира, в которые вам захочется сбежать прямо сейчас

В последнее время фраза «бросить все и уехать в деревню» становится настоящей идеей фикс и мечтой многих жителей мегаполиса. Еще бы! В невероятном ритме больших городов проходит большая часть жизни, а вы в погоне за состоятельностью и успешностью не замечаете, как дни сменяют друг друга. Поэтому если вдруг вам отчаянно захотелось остановиться и отдохнуть ото всех этих благ цивилизации, тогда ознакомьтесь с нашим рейтингом самых уютных и живописных деревень мира, в которых вас ждут чистый воздух, красивая природа, свежие продукты и доброжелательные соседи. Думаете, сказка? Нет, реальность!