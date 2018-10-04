6 стран, где можно прекрасно отдохнуть со скромным бюджетом

Тем, кто присматривается к Бутану - государству в Южной Азии, расположенному между Индией и Китаем, советуем выбирать в качестве жизни столицу Тхимпху. В этом одном из самых крупных городов страны стоимость продуктов и жилья настолько низка, что вашей средней зарплаты вам вполне хватит для того, чтобы найти уютные апартаменты в центре и ни в чем себе не отказывать. Считается, что именно это место выбирают самые счастливые люди и действительно, попав впервые в эту страну, удивляешься тому, с какой теплотой, радостью и философией ко всему относятся местные жители.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock