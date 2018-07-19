5 вещей, с которыми вы столкнетесь при переезде за границу

Уровень (и темп) жизни

Даже если вы были крутым специалистом у себя на родине, не считайте, что и на чужбине вас тоже встретят с распростертыми объятиями. Вам придется начинать все заново и своим упорством доказывать, что вы сможете не просто выжить в новой стране, а стать ее частью. Но это лишь на первых порах кажется, что «начинать все с нуля» невероятно сложно и затратно, пройдет совсем немного времени, вы адаптируетесь и начнете с улыбкой вспоминать свои первые дни в качестве иммигранта.

Культурный шок

Психологи уверяют, что достаточно 2-3 месяцев для того, чтобы справиться с культурным шоком и понять, что все люди разные и то, что может быть неприемлемо для вас, считается абсолютно нормальным для других. Да, что-то вам может показаться странным или даже пугающим и вам захочется каждый день звонить своим близким, просто хотя бы для того, чтобы почувствовать их поддержку. Но со временем вы ко всему привыкаете, формируете свой новый круг общения и становитесь частью той культурной общины, которая еще совсем недавно казалась вам чужой и непонятной.

Принятие традиций

С темой культурных различий приходится встречаться каждому, кто решает перебраться в другую страну. Так, например, нельзя жить в США и оставаться настоящим французом, также, как и американцу будет сложно соблюдать свои традиции, живя где-то в Париже. А все потому, что у каждого народа есть свои собственные обычае и привычки, которые приходится вольно-невольно соблюдать, если уж вы решили сменить место жительства. К тому же, следует уважать чужие традиции, а не пытаться демонстративно их игнорировать, едва вы спуститесь с трапа самолета.