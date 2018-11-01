5 стран, где вы точно забудете об осенней хандре

Рио-де-Жанейро, Бразилия
Перелет из Москвы и обратно (с 1 пересадкой): от 50 000 рублей
Виза: не нужна.
Температура воздуха в ноябре: 28-30°C
Город, в котором, по мнению Остапа Бендера, все носят исключительно белые брюки, до сих пор остается одним из самых востребованных среди путешественников во всем мире и визитной карточкой Бразилии. И это неудивительно. Мягкий климат, чистейший океан, знаменитые песчаные пляжи, приветливые жители и разнообразная кухня покорит сердце любого, даже самого привередливого туриста. Добавьте сюда еще большие возможности для активного отдыха, живописную природу, богатый мир флоры и фауны, и вы поймете, почему многие так стремятся попасть именно в Рио-де-Жанейро, а оказавшись тут однажды, потом возвращаются сюда снова и снова.
Дубай, ОАЭ
Перелет из Москвы и обратно: от 17 139 рублей.
Виза: туристическую визу на 30 дней можно оформить в аэропорту.
Температура воздуха в ноябре: 29-31°C
Преимущества отдыха в ноябре заключаются в том, что в это время года здесь устанавливается вполне комфортная погода и еще нет такого наплыва туристов, как, скажем, в зимние месяцы. Поэтому есть возможность совместить пляжный и экскурсионный отдых и отдохнуть в спокойной обстановке. Здесь действительно можно найти развлечения на любой вкус: от размеренных будней на пляже и неспешных прогулок по центру города и восточным рынкам, до сафари в пустыне, посещения аквапарков, прыжков с парашютом, знакомства с ночной жизнью и даже возможностью покататься на лыжах или сноуборде. Для любителей шопинга тоже найдется масса интересных вариантов - Дубай славится своими торговыми центрами, бутиками и аутентичными рынками.
Пхукет, Таиланд
Перелет из Москвы и обратно: от 30 706 рублей.
Виза: не нужна.
Температура воздуха в ноябре: 29-30°C
Наверняка многие помнят культовый фильм «Пляж», который снимался как раз в Таиланде. Именно в этой стране популярный актер Леонардо Ди Каприо провел множество дней съемок, в перерывах наслаждаясь живописными видами и чистейшими пляжами.
В последнее время большинство дауншифтеров облюбовали Таиланд и стараются попасть туда именно в ноябре, когда заканчивается сезон дождей. Отдельно стоит отметить остров Пхукет, где и дождей меньше, и отдохнуть можно дешевле, и насладиться теплым, чистым морем, узнать все о ночной жизни и полюбоваться достопримечательностями, в основном храмами и парками.
Фукуок, Вьетнам
Перелет из Москвы и обратно (с 1 пересадкой): от 44 000 рублей
Виза: не нужна (до 15 дней пребывания в стране).
Температура воздуха в ноябре: 31-33°C
Тем, кому интересен не только пляжный, но и экскурсионный отдых, советуем отправляться в ноябре во Вьетнам. Во-первых, в последний месяц осени здесь устанавливается комфортная погода, поэтому знакомиться с достопримечательностями будет намного проще, а во-вторых, в это время в районе Хошимина проходит фестиваль Ок Ом Бок (праздник кхмеров), посвященный лунному божеству. Местные жители приносят богу жертвоприношения и просят послать им богатый урожай. А в завершении праздника проходят традиционные гонки на лодках нго. Поэтому если вы хотели приобщиться к жизни вьетнамцев и немного почувствовать себя немного местным, тогда обязательно загляните на данное мероприятие.
Коломбо, Шри-Ланка
Перелет из Москвы и обратно (с 1 пересадкой): от 29 000 рублей
Виза: можно получить онлайн.
Температура воздуха: 32-34°C
Если вы жить не можете без чашечки чая и мечтаете узнать как можно больше об этом напитке, тогда отправляйтесь на Шри-Ланку. Там можно будет посетить плантации и своими глазами увидеть, как собирают чайный лист. А любителям флоры и фауны рекомендуем отправиться на прогулку по тропическому лесу и заехать в один из национальных природных парков, где обитают более 200 видов птиц, леопарды, крокодилы и прочие экзотические животные. Тем, кто предпочитает дайвинг или снорклинг, лучше отправиться на восточное побережье, а ценителям спокойного размеренного отдыха больше подойдет западное побережье.
Кроме того, именно эта страна подходит для поиска гармонии, медитации, анализа каких-то своих поступков и переосмысления ценностей.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock