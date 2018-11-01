5 стран, где вы точно забудете об осенней хандре

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Перелет из Москвы и обратно (с 1 пересадкой): от 50 000 рублей

Виза: не нужна.

Температура воздуха в ноябре: 28-30°C

Город, в котором, по мнению Остапа Бендера, все носят исключительно белые брюки, до сих пор остается одним из самых востребованных среди путешественников во всем мире и визитной карточкой Бразилии. И это неудивительно. Мягкий климат, чистейший океан, знаменитые песчаные пляжи, приветливые жители и разнообразная кухня покорит сердце любого, даже самого привередливого туриста. Добавьте сюда еще большие возможности для активного отдыха, живописную природу, богатый мир флоры и фауны, и вы поймете, почему многие так стремятся попасть именно в Рио-де-Жанейро, а оказавшись тут однажды, потом возвращаются сюда снова и снова.

Дубай, ОАЭ

Перелет из Москвы и обратно: от 17 139 рублей.

Виза: туристическую визу на 30 дней можно оформить в аэропорту.

Температура воздуха в ноябре: 29-31°C