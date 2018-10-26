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5 стран, где можно получить гражданство (не с помощью брака)

Если разгульная студенческая жизнь для вас осталась в прошлом, да и замужество с гражданином другой страны тоже не входит в ближайшие планы, тогда наверняка вас заинтересует данный способ перебраться заграницу. Особенно это будет актуально тем, у кого на руках оказалась некая сумма денег, которой нужно грамотно распорядиться. Например, вполне легально приобрести второе гражданство. Тем более, что сейчас многие страны предлагают свой паспорт в обмен на финансовые вливания.

Доминика

Стоимость гражданства: от $100 тысяч.

Содружество Доминики — государство, расположенное на одноименном острове в Карибском море, испанское название острова переводится как день недели, в который его открыли — воскресенья. Это островное государство, считающееся офшорной зоной, может похвастаться наличием нескольких потухших вулканов, гейзерами, горячими источниками и, конечно, живописными пляжами. Местные жители занимаются, в основном, туризмом и сельским хозяйством. И если вы всегда мечтали оказаться в месте, не тронутом цивилизацией, полюбоваться на тропические леса, чистейший океан, живописные вулканы и гейзеры и богатейший растительный и животный мир, тогда вам точно приглянется данная страна.

Чтобы обзавестись паспортом данного государства, вам, кстати, даже не обязательно посещать сам остров, если вы не хотите. Нужно лишь внести пожертвование в правительственный фонд ($100 тысяч) и на три года стать владельцем недвижимости, стоимостью не менее $200 тысяч.

Болгария

Стоимость гражданства: от €512 тысяч.

В свое время многие наши соотечественники обратили свой взор на Болгарию – активно развивающееся самобытное государство Юго-Восточной Европы и ринулись скупать там недвижимость. Оно и понятно: живописная природа, мягкий климат, относительно невысокие цены сделали данное направление весьма привлекательным. На сегодняшний день страна зарабатывает, в основном, на сельском хозяйстве, сфере услуг и туризме, а также, что немаловажно, входит в состав Евросоюза. Поэтому если вы мечтали получить европейский паспорт, тогда стоит рассмотреть данный вариант.

Чтобы получить гражданство этой страны, нужно либо вложить около €512 тысяч в ценные бумаги, получить сразу вид на жительство, а через 5 лет - само гражданство, либо открыть депозит в местном банке на сумму не менее €512 тысяч и забыть о них на ближайшие 5 лет, а затем также подавать на гражданство. В принципе, почему бы и нет, если потом можно будет пользоваться привилегиями, доступными гражданам Евросоюза и получить безвизовый въезд во многие другие страны.

Мальта

Стоимость гражданства: от €816 тысяч.

Тем, же, кого не удивишь относительно недорогой Болгарией или государствами в Карибском море, советуем присмотреться к Мальте - живописному островному государству, находящемуся в Средиземном море (в 93 км от Сицилии и в 300 км от Туниса). Местные жители страны, входящей в состав Евросоюза, зарабатывает в основном на туризме. Многочисленных путешественников привлекают чистые мальтийские пляжи, богатая природа, красочные фестивали, большое количество архитектурных памятников, а также... возможность подтянуть свой английский и обучаться в языковых школах на 30-40% ниже, чем в других европейских странах.

Чтобы получить мальтийское гражданство, необходимо внести €650 тысяч в государственный фонд, €150 тысяч инвестировать в государственные облигации и обзавестись недвижимостью (не менее €350 тысяч за покупку или около €16 тысяч в год за аренду дома).

Турция

Стоимость гражданства: от $1 миллиона.

Для тех, кого манит берег турецкий, тоже есть возможность легально перебраться в эту туристическую страну с динамично развивающейся экономикой. Вряд ли найдется человек, который хоть раз бы не побывал в Турции или не слышал о ней.

Чтобы получить турецкое гражданство, необходимо либо на три года стать владельцем недвижимости, стоимостью не менее $1 миллиона, либо открыть депозит в местном банке на сумму $3 миллиона и забыть о них на ближайшие три года, либо инвестировать в экономику страны не менее $2 миллионов или, в крайнем случае, организовать бизнес и обеспечить рабочими местами не менее 100 местных жителей.

Кипр

Стоимость гражданства: от €2,5 миллиона.

Республика Кипр, расположенная на острове в Средиземном море, также входит в состав Евросоюза и в последнее время становится все более привлекательна в плане инвестиций. В стане достаточно неплохо развит туризм, много русскоговорящих людей, относительно низкие налоги, мягкий климат, живописные пляжи, вкусная греческая кухня и развлечения на любой бюджет.

Чтобы приобрести гражданство этой страны, необходимо во-первых, стать владельцем недвижимости, стоимостью не меньше €500 тысяч, а во-вторых, либо инвестировать в ценные бумаги (коммерческие финансовые продукты) около €2 миллионов, либо создать бизнес, вложив в него те же €2 миллиона, и обеспечить рабочими местами не менее пяти местных жителей (или граждан Евросоюза).

Тем же, кому до заветных сумм пока еще далеко, советуем начать с учебной визы (не обязательно поступать в университет, можно присмотреться к языковым курсам), приобретения недвижимости или поиска подходящих вакансий (и оформления рабочей визы) в той стране, куда вы мечтаете перебраться.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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