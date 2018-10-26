5 стран, где можно получить гражданство (не с помощью брака)

Доминика

Стоимость гражданства: от $100 тысяч.

Содружество Доминики — государство, расположенное на одноименном острове в Карибском море, испанское название острова переводится как день недели, в который его открыли — воскресенья. Это островное государство, считающееся офшорной зоной, может похвастаться наличием нескольких потухших вулканов, гейзерами, горячими источниками и, конечно, живописными пляжами. Местные жители занимаются, в основном, туризмом и сельским хозяйством. И если вы всегда мечтали оказаться в месте, не тронутом цивилизацией, полюбоваться на тропические леса, чистейший океан, живописные вулканы и гейзеры и богатейший растительный и животный мир, тогда вам точно приглянется данная страна.

Чтобы обзавестись паспортом данного государства, вам, кстати, даже не обязательно посещать сам остров, если вы не хотите. Нужно лишь внести пожертвование в правительственный фонд ($100 тысяч) и на три года стать владельцем недвижимости, стоимостью не менее $200 тысяч.

Болгария

Стоимость гражданства: от €512 тысяч.