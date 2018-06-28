5 самых красивых автомобильных маршрутов Италии, которые вас точно покорят

Тоскана

Куда отправиться ценителю вин и традиционных специалитетов? Конечно же в Тоскану, где на основе винограда сорта Санджовезе производят знаменитое итальянское вино Кьянти. Однако и тем, кому винная тематика не так интересна, тоже будет чем заняться в этой местности. Уютные города, сохранившиеся еще со времен рыцарей и прекрасных дам, старинные замки и монастыри, винодельни и маслодавильни, бескрайние пшеничные поля, виноградники, оливковые рощи и даже вилла семейства Медичи - все это можно увидеть, если отправиться по дороге Кьянти, соединяющую Сиену и Флоренцию.

Амальфийское побережье