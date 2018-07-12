5 мифов о хостелах, в которые не стоит верить

Миф №1: «Там дешево, поэтому никакого сервиса ждать не стоит»

На самом деле: безусловно, это не отель в престижном районе, но и там тоже есть свои несомненные преимущества. Во-первых, привлекательная цена. Для бюджетного туриста будет весьма неразумно тратить баснословную сумму на 1-2 ночи в отеле, когда можно остановиться в хостеле, а сэкономленные деньги потратить, скажем, на те же экскурсии. Во-вторых, обеспечение комфорта зачастую там не уступает комфортабельным гостиницам, ведь в каждом хостеле есть администратор и хаускипер, которые как раз и следят за порядком, чистотой и, разумеется, дисциплиной.

Миф №2: «Там много странных личностей, поэтому небезопасно»

На самом деле: конечно, все люди разные, и то, что кажется нормальным для одних, может вообще не соответствовать, например, вашим представлениям о жизни. Но помните, что все вопросы можно решить мирным путем, не доводя ситуацию до абсурда или конфликта. Просто аргументируйте свою позицию и постарайтесь сами тоже не провоцировать скандал. Будьте добрее! Что касается ценных вещей, то в каждом хостеле есть специальные ящички, закрывающиеся на ключ или даже сейфы, за которыми следит администратор.

Миф №3: «Там невозможно выспаться нормально»

На самом деле: разумеется, никто не станет ходить на цыпочках, если вдруг вы решили прилечь и отдохнуть. Однако будьте уверены, что люди, выбирающие для ночлега хостелы, понимают, что необходимо ценить личный покой, поэтому не будут специально топать ногами, устраивать шумную вечеринку в вашей комнате или громко смеяться, разговаривая с кем-то по скайпу на полной громкости. Но если вы все же сомневаетесь, что сможете как следует выспаться в общей комнате, тогда просто заранее захватите с собой беруши и специальную маску для сна. К тому же для особых приверед есть и отдельные комнаты, которые стоят ненамного дороже, чем обычное койко-место.