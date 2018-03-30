5 лайфхаков, которые помогут сохранить финансовую безопасность в поездках

Предупрежден — значит вооружен

Служба безопасности любого банка — это сложная автоматизированная IT-система, которая призвана защитить клиентов и их средства от всевозможных рисков. Выезжая за границу, предупредите свой банк, что вы покидаете страну и планируете совершать покупки по карте. Банк очень настороженно относится к подобным операциям и снятию наличных в банкоматах за пределами страны, существует большой процент вероятности, что такие действия он расценит как подозрительные и заблокирует карту.

Как восстановить карту, если возникла такая необходимость?

Необходимо сразу же позвонить по официальному номеру банка, указанному на карте. Сотрудник уточнит ваши паспортные данные и кодовое слово, однако не стоит забывать, что разблокировка карты может занять больше суток. Поэтому во избежание такой ситуации лучше иметь с собой несколько карт.

Заранее уточните всю информацию

В момент, когда будете предупреждать банк о выезде за границу, обязательно узнайте о его банках-партнерах, в которых можно выгодно обслуживаться на территории посещаемой страны. Также банк проинформирует о лимитах на снятия с карты и расскажет, в какой валюте экономичнее всего совершать покупки, а при необходимости даже откроет счет в долларах или евро.

Не забудьте о наличных

Даже имея несколько банковских карт, не забывайте про наличные. Покупая сувениры в местных торговых палатках на берегу моря, вдали от цивилизации, вы вряд ли найдете банкомат или терминал для оплаты. Обналичивайте только часть из тех средств, что были отложены на путешествие.

Используйте специальные приложения

Если по какой-то причине у вас не установлено мобильное приложение выпустившего карту банка или вы до этого момента даже не знали о его существовании, то рекомендуем все же подружиться с подобными программами. В первую очередь это позволит оперативно общаться с сотрудниками банка, без звонков в службу поддержки и визитов в отделения. Ведь сейчас многие приложения имеют опцию онлайн-чата, когда сотрудники в любое время отвечают на ваши вопросы.