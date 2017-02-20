«Как проходит ваша масленичная неделя? У нас начинается пир горой», — поприветствовала свих подписчиков Наталья Подольская. Наталья Ионова показала фото с родителями: «С началом масленицы, мои хорошие!))) всем Блинов», — написала она.
Светлана Бондарчук и Яна Рудковская показали, как проходит Масленица у них — в стиле «люкс». «А дома то завтрак не хуже уж точно», — заметила Яна.
Победительница третьего «Холостяка» и несостоявшаяся невеста Тимура Батрутдинова тоже похвасталась блинчиками. «Чтоб в достатке жизнь прожить и здоровье сохранить», — поделилась открыткой Катя Лель.
Анита Цой пожаловалась, что из-за своего графика не может провести Масленицу с семьей, но ее фан-клуб поделился рецептами блинов, которые певица готовила в прошлом году.
Друзья, с Масленицей! Рецепты блинчиков от Аниты Цой 1) Блины на молоке Состав молоко - 500 мл, яйца - 3 шт, мука - 280 г, сахар - 1-2 столовые ложки, соль - 1 чайная ложка (без горки), растительное масло - 3 столовые ложки, сливочное масло для смазывания готовых блинчиков Приготовление: В миску разбить яйца, добавить соль, сахар - перемешать венчиком или вилкой (взбивать не нужно). * Если готовить сладкие блинчики - к ним можно добавить побольше сахара (2-2,5 столовые ложки), для несладких блинчиков будет достаточно 1 столовой ложки. Влить к яйцам примерно 200 мл молока и перемешать. Добавить муку и перемешать. Тесто должно получиться без комков и по консистенции как густая сметана. Влить оставшееся молоко (около 300 мл) и перемешать - тесто должно получиться жидким и легко льющимся. Добавить растительное масло. Тесто перемешать и дать постоять ~15 минут. Хорошо разогреть сковороду для блинов (желательно чугунную) и смазать ее тонким слоем растительного масла. В центр сковороды вылить примерно полчерпака или черпак (в зависимости от диаметра сковороды) теста и быстро распределить по всей поверхности сковороды тонким слоем, слегка поворачивая сковороду. Когда края теста начнут подсыхать и слегка румяниться - поддеть блинчик тонкой широкой лопаткой и аккуратно перевернуть. Дать блинчику слегка подрумяниться с другой стороны. При помощи лопатки снять блинчик со сковороды и переложить на чистую тарелку, подходящего диаметра. Таким образом, поджарить остальные блинчики, при необходимости, смазывая сковородку растительным маслом. Для того чтобы блинчики не остыли, тарелку с блинами можно поместить в нагретую до ~80-90°C духовку. Горячие блины складывать в стопку, обильно смазывая растопленным сливочным маслом, и убирать тарелку с блинами в духовку. Подавать блинчики горячими: с медом, сгущенкой, вареньем, растопленным шоколадом или с чем душа пожелает :) Несладкие блинчики можно подавать с красной или черной икрой, со слабосоленой семгой, форелью и т.п. В блинчики можно завернуть любую начинку - как сладкую (например, творожную или фруктовую и т.п.), так и несладкую (например, мясную, сырную, овощную и т.п.). #Масленица #СчастьеЕсть #рецепт #АнитаЦой
С Масленицей! Рецепт от @anitatsoy, рецепт блинчиков на молоке см. предыдущий пост 2) Блины на кефире Приготовление В кастрюлю влить кефир, добавить яйца (можно предварительно яйца слегка взбить), соль и сахар. Перемешать до однородности. Поставить кастрюлю на огонь и нагревать, постоянно помешивая, до температуры ~60 градусов. Кастрюлю снять с огня и добавить просеянную муку, чтобы по консистенции тесто получилось как на оладьи. В стакане кипятка развести соду и перемешать. Влить кипяток в тесто, постоянно помешивая. В тесто влить растительное масло и снова перемешать. Готовому тесту дать постоять ~30-40 минут. Для выпечки блинов, чугунную сковороду хорошо нагреть и смазать (при помощи половинки очищенной луковицы или картофелины) растительным маслом. Выливать на горячую сковороду примерно 1 половник теста (количество теста для одного блина будет зависеть от диаметра сковороды). Быстро распределить тесто по всей поверхности сковороды, покачивая ее на весу. Выпекать пока блин по краям не начнет подсыхать (снизу должен зарумяниться). При помощи лопаточки перевернуть блин на другую сторону и дать подрумяниться. Испеченные блины складывать на тарелку, смазывая кусочком сливочного масла (можно растопить сливочное масло и смазывать при помощи кисточки). Чтобы блины не остывали, тарелку нужно поставить в нагретую до ~100°C духовку и складывать на нее испеченные блины. Приятного Вам аппетита! #Масленица #СчастьеЕсть #АнитаЦой #Рецепт
Ксения Собчак воспользовалась поводом и показала кадры с пресс-конференции, которая прошла в ее ресторане — за чаем и блинами, разумеется. «Тимати передает мне привет и кулак от Кадырова, но даже это не испортит мне аппетит на прессзавтраке "Муз-тв"», — написала она.
А Эвелина Бледанс проводит этот день в «усадьбе Путина» в Мандрогах — тоже вполне празднично.
Фото: instagram.com