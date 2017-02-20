Сегодня, 20 февраля, россияне пекли блины и встречали Масленицу. Звезды — не исключение

«Как проходит ваша масленичная неделя? У нас начинается пир горой», — поприветствовала свих подписчиков Наталья Подольская. Наталья Ионова показала фото с родителями: «С началом масленицы, мои хорошие!))) всем Блинов», — написала она.

Светлана Бондарчук и Яна Рудковская показали, как проходит Масленица у них — в стиле «люкс». «А дома то завтрак не хуже уж точно», — заметила Яна.

Победительница третьего «Холостяка» и несостоявшаяся невеста Тимура Батрутдинова тоже похвасталась блинчиками. «Чтоб в достатке жизнь прожить и здоровье сохранить», — поделилась открыткой Катя Лель.

Анита Цой пожаловалась, что из-за своего графика не может провести Масленицу с семьей, но ее фан-клуб поделился рецептами блинов, которые певица готовила в прошлом году.

Ксения Собчак воспользовалась поводом и показала кадры с пресс-конференции, которая прошла в ее ресторане — за чаем и блинами, разумеется. «Тимати передает мне привет и кулак от Кадырова, но даже это не испортит мне аппетит на прессзавтраке "Муз-тв"», — написала она.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Фев 20 2017 в 3:55 PST

А Эвелина Бледанс проводит этот день в «усадьбе Путина» в Мандрогах — тоже вполне празднично.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Фев 20 2017 в 5:26 PST

Фото: instagram.com