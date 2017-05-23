Мы так долго ждали лето — и вот оно наступило. Солнце, словно компенсируя недостаток теплых и ярких дней зимой и поздней весной, наконец-то радует. Под его жаркими лучами распускается все, что может расцвести в эту чудесную пору, создавая прекрасное настроение.

Пора пересмотреть и свой гардероб. Прежде чем выбрать новый купальник и подобрать пару-тройку стильных летних вещей, не помешает привести кожу в порядок. Особенно тем, у кого уже стал заметен целлюлит. Макияж и средства ухода за кожей должны тоже стать легче по своей текстуре.

Не забываем и про рацион питания, из которого стоит исключить некоторые продукты.

Пусть лето запомнится вам самыми радостными событиями в вашей жизни, приятными сюрпризами и перспективными проектами. По традиции, в подарок наши фирменные обои для рабочего стола c календариком от Passion.ru.

Какие обои вы хотели бы увидеть в июле?