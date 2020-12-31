Обои для рабочего стола от Passion.ru: январь 2021

Оставьте позади суету предновогодних хлопот, отложите все дела и подумайте о том, что Новый 2021 год будет непременно лучше своего предшественника. Нужно лишь отпустить все невзгоды, раздать долги, помириться с близкими и решиться наконец на то, на что вы так долго не решались! Посвятите январские каникулы себе и тому, что делает вас по-настоящему счастливой. А чтобы ничего не забыть, отмечайте важные даты на календаре и стройте грандиозные планы. И все у вас получится, мы уверены!