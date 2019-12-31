Обои для рабочего стола от Passion.ru: январь 2020

Совсем скоро наступит 2020 год, символом которого, согласно восточному календарю, станет Белая Металлическая Крыса, которая сменит на посту домовитых хрюшек, сопровождавших нас на протяжении предыдущих 12 месяцев. И несмотря на то, что новый год будет високосным, а значит априори, богатым на различные испытания, в это время стоит сделать все возможное (и невозможное), чтобы заложить прочный фундамент счастья, богатства и процветания в ближайшем будущем. Чтобы угодить своенравной покровительнице 2020-го, вам придется приложить максимум усилий, однако если все сделать правильно и ничего не забыть, то можно рассчитывать на более чем достойное вознаграждение. А чтобы вы подготовились как следует и не упустили из виду важные детали – мы подготовили тематические обои для рабочего стола от Passion.ru. Они не только помогут создать праздничное настроение, но и вдохновят на новые свершения, чтобы ваш второй зимний месяц был много обещающим, креативным и радостным.