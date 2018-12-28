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Обои для рабочего стола от Passion.ru: январь 2019

Символом наступающего 2019 года станет Желтая Земляная Свинья, поэтому очень важно соблюдать несколько основных правил, чтобы год сложился для вас успешно по всем фронтам. Например, астрологи уверяют, что следующие 12 месяцев будут идеальным периодом для заключения брака или рождения детей, а некоторым удача улыбнется настолько, что их материальное положение изменится в лучшую сторону. Это будет пусть и приятной, но все же неожиданностью. А чтобы начало года стало для вас по-настоящему ярким, активным и богатым на позитивные перемены, предлагаем вам вдохновиться тематической подборкой обоев для рабочего стола от Passion.ru.
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