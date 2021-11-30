Обои для рабочего стола от Passion.ru: декабрь 2021

Если вы хотите провести декабрь с чувством, с толком, с расстановкой, то начните планировать дела уже сейчас, чтобы не оставлять все на последний момент и не превращать приятные мгновения ожидания праздника в стрессовый квест «успеть все за 24 часа». Поэтому заранее составьте список неотложных дел, запланируйте бьюти-процедуры, подберите праздничный образ и подумайте, где, как и с кем проведете одну из самых волшебных ночей в году. А чтобы ничего не упустить из вида, отмечайте выполненные задачи на наших вдохновляющих календарях и делитесь впечатлениями.