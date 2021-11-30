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Обои для рабочего стола от Passion.ru: декабрь 2021
Первый зимний месяц вступает в свои права, а значит, все мы начинаем отсчитывать дни до наступления нового года и жить в предвкушении волшебства. Редакция Passion.ru решила продлить ощущение чуда и подготовила тематические обои для рабочего стола, которые, мы уверены, не только поднимут настроение, но и в предновогодней спешке помогут не забыть о самом важном.
Если вы хотите провести декабрь с чувством, с толком, с расстановкой, то начните планировать дела уже сейчас, чтобы не оставлять все на последний момент и не превращать приятные мгновения ожидания праздника в стрессовый квест «успеть все за 24 часа». Поэтому заранее составьте список неотложных дел, запланируйте бьюти-процедуры, подберите праздничный образ и подумайте, где, как и с кем проведете одну из самых волшебных ночей в году. А чтобы ничего не упустить из вида, отмечайте выполненные задачи на наших вдохновляющих календарях и делитесь впечатлениями.
Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com