Что носить простым смертным, если «вещь сезона» уродует внешность?

Говоря простыми словами, стиль – это, в первую очередь, самовыражение, а оно далеко не всегда может и должно соответствовать главным трендам сезона. Все мы знаем, что мода циклична. Вот-вот хлынет волна «новых девяностых» и «нулевых».

Кое-где уже мелькают микроюбки, джинсы на низкой посадке и укороченные топы, а главным трендом текущей осени стилисты называют широкие брюки и кожаный total look. Однако как быть простым смертным? Что делать, если особенности фигуры и форма лица категорически не рифмуются с мини, а одежда в гардеробе перестала радовать и вообще вызывать какие-либо эмоции? Поговорили со специалистом.

5 ошибок при выборе вещей

«При примерке многие интуитивно чувствуют, что вещь не подходит, а понять «почему?», не могут. Особенно если это та самая вещь сезона, которая обязательно должна быть в гардеробе каждой уважающей себя модницы. В этом случае уже начинают появляться микрокомплексы из серии «со мной что-то не так, все носят, а на мне это не выглядит классно». На самом деле с вами уже все в порядке, все дело лишь в том, что универсальных вещей не так много», - говорит стилист, имиджмейкер Ольга Денисова.

По ее словам, чтобы избежать ошибок при выборе одежды и перестать расстраиваться, необходимо помнить о пяти нюансах:

Возможно, это просто не ваш крой. Изначально вещь шьется на определенную фигуру – ту, на которую рассчитывал дизайнер. Поэтому утопичны идеи навязывать всем один крой, например, оверсайз. Соответственно, вещь может не подходить, так как вообще не рассчитана на вашу фигуру, а не потому, что вы «неправильная».

Каждый бренд шьет по стандартизированным лекалам. Но вот незадача – у каждого производителя свои представления о среднестатистической фигуре, которым вы якобы должны соответствовать, но это не так. Грудь, перепад в талии и бедрах, высокий/низкий рост, разница размеров верха или низа – задача усложняется.

Неудачный крой. Странные пропорции, вытачки не на своих местах, неправильно подобранные ткани. Также в эпоху «уродливой» моды часть трендовых вещей изначально противоречит законам гармонии и пропорциям силуэта.

Неподходящий стиль. Стилевая принадлежность может быть ярко выражена, а может быть в виде легкого налета, например, при помощи определенных элементов и деталей, мы можем определить – что это кантри, милитари, сафари, романтика и т.д. Какой-то стиль может просто не подходить по типажу или не сочетаться с другими вещами и аксессуарами из гардероба.

Фигура, принт, цвет. Чем крупнее и активнее принт, чем ярче цвет, чем необычнее фактуры, тем больше шансов, что вещь будет «не для всех». Такие вещи, купленные на эмоциях, обычно оседают в гардеробах мертвым грузом. К тому же, принт может значительно упрощать образ, неподходящий цвет, особенно у лица – бледнить и добавлять возраста, а фактура – не сочетаться с другими элементами гардероба.

«Все мы разные и нам по разным причинам могут не подходить вещи. Это нормально. Хорошая новость в том, что если вы понимаете свою фигуру, умеете подчеркивать достоинства и вуалировать недостатки, имеете концепцию гардероба, то вы всегда будете видеть «свои» вещи на полках магазинов. Это как сверхспособность, которая открывается со временем и практикой».

5 фишек идеального гардероба

«Идеальный гардероб – это когда вы проспали с утра, поэтому надели первое попавшееся, что нашли в шкафу, и при этом все равно выглядите на все сто».

Ольга Денисова подчеркивает – сила гардероба в функциональности и системности. В нем должно быть минимально необходимое количество вещей и аксессуаров, которые, как детали конструктора, соединяются между собой.

Во-первых, необходимо провести анализ комплектов. Как отмечает специалист, зачастую повторяя тот или иной комплект, люди не замечают и половины деталей.

«Например, берут только юбку и свитер, но не обращают внимание на макияж, укладку, без которых комплект уже не тот. Поэтому мысленно разбирайте увиденные комплекты и образы на части и анализируйте детали. Так вы научитесь понимать, почему определенный комплект производит такое визуальное впечатление и сможете адаптировать его под себя».

Во-вторых, как только детали были обнаружены, их нужно правильно сбалансировать, что тоже далеко не всегда удается сделать с первого раза.

«Частая проблема – либо слишком скучные комплекты, лишенные каких-либо деталей, либо все сразу: необычный крой, много украшений, декор, яркие цвета. Поэтому лучше начать с лаконичных вещей, разбавляя интересными аксессуарами и доводя комплект до золотой середины. К том же, такие комплекты всегда выглядят дорого и безупречно».

В-третьих, всегда стоит помнить о «правиле трех сочетаний». Иначе говоря, присматривая какую-то определенную вещь в магазине, необходимо понять, может ли она сочетаться как минимум еще с тремя комплектами из вашего гардероба.

«Следуя этому принципу, вы будете владеть компактным, но очень функциональным гардеробом. В противном случае такие вещи будут оседать мертвым грузом в гардеробе, либо под них придется собирать комплекты с нуля».

В-четвертых, важно планировать свой гардероб. По словам стилиста, именно такой взвешенный подход к подбору одежды позволяет учесть образ жизни, пропорции гардероба, климат, особенности фигуры. К тому же, если перед походом по магазинам прописать, что действительно необходимо приобрести из вещей в этом сезоне, будет легче избежать эмоциональных покупок.

«План спасает при ограниченном бюджете, позволяя постепенно покупать вещи и собирать действительно идеальный гардероб».

В-пятых, не ждите будущего. Женщины либо покупают одежду на себя из будущего в надежде стать стройнее, либо не покупают ее вообще, потому что с минуты на минуту вот-вот должны похудеть, подмечает Ольга Денисова.

«К сожалению, я достаточно видела примеров в своей работе, когда это длится годами. Гардероб – это не билет на море, который можно купить загодя. Жизнь – она сейчас! Не откладывайте ее на потом!».

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