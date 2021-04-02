Как за 20 дней похудеть на 15 килограммов без сильных ограничений

О диете «Минус 15 килограмм»

Диета называется: «Минус 15 килограмм» или «Эффективная диета на 20 дней». В чем же ее действенность?

Человек, не испытывая чувства голода и без особого «экстрима» для организма, за первую неделю теряет не менее 5 килограмм, а за весь период - 12-15 кг. Причем результат закрепляется надолго. Конечно, если вы не сорветесь после первых показателей.

Данную диету соблюдают от 6 до 20 дней и переносится она достаточно легко. Ведь ее меню включает и мясо, и молочные продукты, и фрукты, и овощи. Недостаток сахара компенсируется медом. А два "голодных дня" названы так чисто символически - минимальный набор продуктов все же предусмотрен.

Стоит учесть тот факт, что чем меньше масса тела на начальном этапе, тем медленнее лишние килограммы будут покидать вас. Это уточнение относится к любому способу похудения.

Правила диеты «Минус 15 килограмм»

Если вы решили похудеть при помощи этой эффективной диеты, то, прежде всего, запомните те продукты, которые употреблять на этой диете категорически запрещено:

алкоголь,

газированные напитки,

конфеты и печенье,

сахар,

картофель,

белый хлеб,

макаронные изделия.

Добавить же к диете необходимо прием поливитаминов. Это настоятельно рекомендуется специалистами.