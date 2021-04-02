Как за 20 дней похудеть на 15 килограммов без сильных ограничений
О диете «Минус 15 килограмм»
Диета называется: «Минус 15 килограмм» или «Эффективная диета на 20 дней». В чем же ее действенность?
Человек, не испытывая чувства голода и без особого «экстрима» для организма, за первую неделю теряет не менее 5 килограмм, а за весь период - 12-15 кг. Причем результат закрепляется надолго. Конечно, если вы не сорветесь после первых показателей.
Данную диету соблюдают от 6 до 20 дней и переносится она достаточно легко. Ведь ее меню включает и мясо, и молочные продукты, и фрукты, и овощи. Недостаток сахара компенсируется медом. А два "голодных дня" названы так чисто символически - минимальный набор продуктов все же предусмотрен.
Стоит учесть тот факт, что чем меньше масса тела на начальном этапе, тем медленнее лишние килограммы будут покидать вас. Это уточнение относится к любому способу похудения.
Правила диеты «Минус 15 килограмм»
Если вы решили похудеть при помощи этой эффективной диеты, то, прежде всего, запомните те продукты, которые употреблять на этой диете категорически запрещено:
- алкоголь,
- газированные напитки,
- конфеты и печенье,
- сахар,
- картофель,
- белый хлеб,
- макаронные изделия.
Добавить же к диете необходимо прием поливитаминов. Это настоятельно рекомендуется специалистами.
Фото: freepik.com
Если у вас нет необходимости худеть на 15 кг или вы чувствуете, что не осилите диету продолжительностью в 20 дней, то вполне можете ограничиться и шестью днями.
А кто готов на подвиг ради фигуры и настроен соблюдать эту диету, при необходимости, дольше для достижения максимального эффекта. Вам нужно чередовать дни белковые и овощные в следующей последовательности: три-четыре белковых чередуются с пятью-шестью овощными.
По окончании диеты разрешается есть обычно, но в умеренных количествах, исключая вредные продукты.
Повторять диету «Минус 15 килограмм» разрешается уже через месяц.
Меню диеты «Минус 15 килограмм»
Фото: freepik.com
1-й и 2-й дни: Голодные или разгрузочные
Эти два строгих дня проводятся только один раз вначале диеты, чтобы «включить» организм и настроить его на похудение.
За весь день: 1-2 литра молока или кефира, один стакан томатного сока, 2 куска черного хлеба.
3-й и 4-й дни: Белковые
8-9 часов: кофе с молоком, 0,5 чайной ложки сливочного масла с кусочком черного хлеба, 1 чайная ложка меда.
12-13 часов: один стакан бульона (мясного или рыбного), 150 г отварного мяса или рыбы, один кусок черного хлеба, 2 столовые ложки зеленого горошка.
16-17 часов: один стакан молока или чая с 0,5 чайной ложки меда.
- 19 часов: (любой из вариантов ниже)
- 150 г отварного мяса (или рыбы) и один стакан кефира;
- 2 куска ветчины и 1 стакан молока (или чая с медом);
- 2 яйца, 50 г сыра и один стакан кефира;
- 2 яйца, 1 стакан молока (или чая с медом) и 1 кусок черного хлеба.
5-й и 6-й дни: Фруктово-овощные
8-9 часов: 2 яблока или 2 апельсина, или 2 мандарина.
12-13 часов: овощной суп, винегрет без картошки (или овощное рагу) и 1 кусочек хлеба.
16-17 часов: 2 яблока или 2 апельсина.
19 часов: овощной салат из капусты, свеклы и моркови, 1 кусок черного хлеба, 1 стакан чая с 0,5 чайной ложки меда.
Продолжение
Если вы в силах придерживаться диеты далее, то после 5-6-го овощного дня из предложенного меню нужно, исключая разгрузочные дни, перейти снова на белковые, при этом увеличив их количество до трех-четырех. А затем устроить пять-шесть овощных дней и следом снова устроить белковые.
Помните, главное - здоровье. Поэтому, прежде чем садиться на какую-либо диету, необходимо проконсультироваться с врачом. Потому как при имеющихся противопоказаниях, можно получить ряд побочных эффектов и заработать осложнения. Например: нарушения в работе ЖКТ, головные боли, нарушения сна, потеря сознания и прочее.
Фото: freepik.com
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