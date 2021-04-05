Диета при изжоге: составляем правильный рацион
Что такое изжога
Чаще всего изжога случается при повышенной кислотности желудочного сока. Неприятные ощущения появляются через полчаса или час после еды вследствие так называемого рефлюкса – выброса соляной кислоты из желудка. Желудочный сок вместе с соляной кислотой попадает на стенки пищевода, слизистая оболочка раздражается, что приводит к дискомфорту и жжению. При нормальной работе организма подобные нарушения происходить не должны, так как пищеводный сфинктер (мышечное кольцо) закрывается или сужается, выполняя функцию своеобразной «двери», и желудочный сок остается в желудке.
Причины возникновения изжоги
Причин множество. Повышенная кислотность – один из признаков гастрита, язвенной болезни, функциональных расстройств желчевыводящей системы. Изжога может сигнализировать и о проблемах с сердечно-сосудистой системой и печенью.
Наиболее распространенными причинами становятся стресс, неправильное питание, любовь к острому, жирному, алкоголю. Люди с повышенной нервозностью испытывают изжогу гораздо чаще других.
Резкие движения или подъем тяжестей также провоцируют неприятные ощущения. В момент физической активности поднимается внутрибрюшное давление, желудочный сок попадает на стенки пищевода. Зачастую приступ изжоги появляется в горизонтальном положении, если же человек стоит или сидит, то срабатывает банальный принцип притяжения.
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Питание при изжоге
Прежде чем избавиться от неприятных ощущений при изжоге, нужно определить причину ее появления. При хроническом заболевании схема действий или питания будет несколько иной. Если изжога – не симптом одного из заболеваний, а разовое последствие от принятия вредной пищи, то ситуацию дискомфорта можно исправить, скорректировав свой рацион и, возможно, образ жизни.
Из рациона желательно исключить следующие продукты:
- вызывающие повышенную кислотность желудочного сока: острое, соленое, маринады, цитрусовые и томаты, ряд кисломолочных продуктов, ферментированные сыры;
- оказывающие раздражающее влияние: алкоголь, кофе и кофеиносодержащие продукты, шоколад, лук, чеснок, редис, грибы; а также продукты, вызывающие метеоризм: ржаной и дрожжевой хлеб, бобовые, газированные напитки. Не стоит увлекаться продуктами с ментоловыми ароматизаторами или просто мятным чаем, так как мята расслабляюще влияет на мышечное кольцо в пищеводе.
Можно и нужно есть:
- овощи (кроме томатов),
- фрукты (кроме цитрусовых),
- сладкие ягоды,
- различные крупы (геркулес, манная крупа, гречка, рис),
- макароны из твердых сортов пшеницы,
- нежирный творог,
- неферментированные сыры,
- нежирное мясо и рыбу,
- яйца,
хлеб лучше брать слегка подсушенный, чтобы избежать лишнего брожения.
Обязательно добавляйте в блюда растительное масло (подсолнечное, оливковое, тыквенное).
- В качестве напитков рекомендуется чай с молоком, травяные сборы, морсы, соки и различные отвары. Минеральную воду лучше пить негазированную.
Фото: freepik.com
- Пищу следует принимать часто и небольшими порциями, четыре-пять раз в день.
- Приготовленные блюда должны быть не слишком горячими и не слишком холодными.
- После еды не рекомендуется сразу же ложиться, лучше просто посидеть или пройтись, не стоит поднимать тяжести.
- Занятия спортом лучше отложить на пару часов, пока пища не переварится и не усвоится.
Рекомендуемое меню на день при изжоге
- Первый завтрак: омлет или обезжиренный творог, свежевыжатый морковный сок со сливками или ложкой растительного масла, травяной чай.
- Второй завтрак: мюсли с йогуртом и сухофруктами, отвар из шиповника.
- Обед: суп овощной, индейка с овощами или паста с морепродуктами, салат овощной (листовая зелень, авокадо, огурцы), морс.
- Полдник: фруктовый мусс или йогурт, зеленый чай.
- Ужин: запеченная рыба с картофелем, фруктовый салат, травяной чай.
- Перед сном: стакан молока.
Фото: freepik.com
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