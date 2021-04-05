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Диета при изжоге: составляем правильный рацион

Жжение и дискомфорт в нижней части груди, неприятный привкус, приступы тошноты после плотного обеда испытывали многие из нас. Изжога, как следствие неправильного питания и как симптом целого ряда заболеваний, хорошо знакома почти каждому человеку. О том, что такое изжога, и как следует питаться, чтобы избавиться от неприятных ощущений, сегодня рассказывает Passion.ru.

Что такое изжога

Чаще всего изжога случается при повышенной кислотности желудочного сока. Неприятные ощущения появляются через полчаса или час после еды вследствие так называемого рефлюкса – выброса соляной кислоты из желудка. Желудочный сок вместе с соляной кислотой попадает на стенки пищевода, слизистая оболочка раздражается, что приводит к дискомфорту и жжению. При нормальной работе организма подобные нарушения происходить не должны, так как пищеводный сфинктер (мышечное кольцо) закрывается или сужается, выполняя функцию своеобразной «двери», и желудочный сок остается в желудке.

Причины возникновения изжоги

Причин множество. Повышенная кислотность – один из признаков гастрита, язвенной болезни, функциональных расстройств желчевыводящей системы. Изжога может сигнализировать и о проблемах с сердечно-сосудистой системой и печенью.

Наиболее распространенными причинами становятся стресс, неправильное питание, любовь к острому, жирному, алкоголю. Люди с повышенной нервозностью испытывают изжогу гораздо чаще других.

Резкие движения или подъем тяжестей также провоцируют неприятные ощущения. В момент физической активности поднимается внутрибрюшное давление, желудочный сок попадает на стенки пищевода. Зачастую приступ изжоги появляется в горизонтальном положении, если же человек стоит или сидит, то срабатывает банальный принцип притяжения.

Фото: freepik.com

Питание при изжоге

Прежде чем избавиться от неприятных ощущений при изжоге, нужно определить причину ее появления. При хроническом заболевании схема действий или питания будет несколько иной. Если изжога – не симптом одного из заболеваний, а разовое последствие от принятия вредной пищи, то ситуацию дискомфорта можно исправить, скорректировав свой рацион и, возможно, образ жизни.

Из рациона желательно исключить следующие продукты:

  • вызывающие повышенную кислотность желудочного сока: острое, соленое, маринады, цитрусовые и томаты, ряд кисломолочных продуктов, ферментированные сыры;
  • оказывающие раздражающее влияние: алкоголь, кофе и кофеиносодержащие продукты, шоколад, лук, чеснок, редис, грибы; а также продукты, вызывающие метеоризм: ржаной и дрожжевой хлеб, бобовые, газированные напитки. Не стоит увлекаться продуктами с ментоловыми ароматизаторами или просто мятным чаем, так как мята расслабляюще влияет на мышечное кольцо в пищеводе.

Можно и нужно есть:

  • овощи (кроме томатов),
  • фрукты (кроме цитрусовых),
  • сладкие ягоды,
  • различные крупы (геркулес, манная крупа, гречка, рис),
  • макароны из твердых сортов пшеницы,
  • нежирный творог,
  • неферментированные сыры,
  • нежирное мясо и рыбу,
  • яйца,

  • хлеб лучше брать слегка подсушенный, чтобы избежать лишнего брожения.

  • Обязательно добавляйте в блюда растительное масло (подсолнечное, оливковое, тыквенное).

  • В качестве напитков рекомендуется чай с молоком, травяные сборы, морсы, соки и различные отвары. Минеральную воду лучше пить негазированную.

Фото: freepik.com

  • Пищу следует принимать часто и небольшими порциями, четыре-пять раз в день.
  • Приготовленные блюда должны быть не слишком горячими и не слишком холодными.
  • После еды не рекомендуется сразу же ложиться, лучше просто посидеть или пройтись, не стоит поднимать тяжести.
  • Занятия спортом лучше отложить на пару часов, пока пища не переварится и не усвоится.

Рекомендуемое меню на день при изжоге

  • Первый завтрак: омлет или обезжиренный творог, свежевыжатый морковный сок со сливками или ложкой растительного масла, травяной чай.
  • Второй завтрак: мюсли с йогуртом и сухофруктами, отвар из шиповника.
  • Обед: суп овощной, индейка с овощами или паста с морепродуктами, салат овощной (листовая зелень, авокадо, огурцы), морс.
  • Полдник: фруктовый мусс или йогурт, зеленый чай.
  • Ужин: запеченная рыба с картофелем, фруктовый салат, травяной чай.
  • Перед сном: стакан молока.

Фото: freepik.com

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