Диета при изжоге: составляем правильный рацион

Что такое изжога

Чаще всего изжога случается при повышенной кислотности желудочного сока. Неприятные ощущения появляются через полчаса или час после еды вследствие так называемого рефлюкса – выброса соляной кислоты из желудка. Желудочный сок вместе с соляной кислотой попадает на стенки пищевода, слизистая оболочка раздражается, что приводит к дискомфорту и жжению. При нормальной работе организма подобные нарушения происходить не должны, так как пищеводный сфинктер (мышечное кольцо) закрывается или сужается, выполняя функцию своеобразной «двери», и желудочный сок остается в желудке.

Причины возникновения изжоги

Причин множество. Повышенная кислотность – один из признаков гастрита, язвенной болезни, функциональных расстройств желчевыводящей системы. Изжога может сигнализировать и о проблемах с сердечно-сосудистой системой и печенью.

Наиболее распространенными причинами становятся стресс, неправильное питание, любовь к острому, жирному, алкоголю. Люди с повышенной нервозностью испытывают изжогу гораздо чаще других.

Резкие движения или подъем тяжестей также провоцируют неприятные ощущения. В момент физической активности поднимается внутрибрюшное давление, желудочный сок попадает на стенки пищевода. Зачастую приступ изжоги появляется в горизонтальном положении, если же человек стоит или сидит, то срабатывает банальный принцип притяжения.