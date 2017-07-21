В такое пасмурное и холодное лето всем не хватает тепла и солнечных ярких красок. Предлагаем создать нужное настроение самостоятельно. Самый простой способ — покрасить волосы, лучше в необычный цвет. Пусть все обращают на вас внимание и улыбаются при встрече!

Конечно, многие краски могут навредить вашим волосам, сделать их ломкими и сухими. Но мы ни в коем случае такого не допустим! Если все-таки решитесь на кардинальные изменения, то Passion.ru советует это делать только с проверенными брендами. Какими? Сейчас все расскажем. Paul Mitchell Бренд Paul Mitchell, с почти 40-летней историей, представил собственный необычный краситель POP XG. Он обладает не только приятной кремовой текстурой, но и преимуществом прямого нанесения. Он способен создать необычный, практически неоновый оттенок на волосах, который точно продержится от трех до шести недель. В палетке этого бренда целых 18 ярких оттенков, а еще более интересного цвета можно добиться с пятью цветами для пастельного тонирования! При всем этом он не содержит аммиака и не смешивается с оксидантом. В его составе — кондиционирующая база, которая заботится о состоянии волос, придает блеск и сохраняет эластичность. Macadamia Oil Cream Color

Натуральность — наше все. Скорее всего, именно таким девизом руководствовались создатели кремообразного красителя Oil Cream Color, ведь его основу составляют природные масла макадамии и арганы. Преимущество таких ингредиентов в том, что они не только увлажняют волосы, но и проникают непосредственно в их структуру, тем самым устраняя проблему ущерба от окрашивания. Боитесь непредсказуемого результата от окрашивания в яркий оттенок? Производители Oil Cream Color обещают, что после салонной процедуры вас не будут ожидать никакие сюрпризы, и вы, довольная, уйдете покорять подруг именно с тем цветом волос, который и хотели. Но на этом преимущества масел в этом красителе не заканчиваются! Стойкость цвету гарантируют уменьшенные пигменты этих масел, которые легко достигают фибрилл — кератиновых волокон волоса. Smartbond А вот у бренда L’Oreal Professionnel мы хотим посоветовать не саму краску, а способ защиты при ее использовании. Бондинг — набирающая популярность процедура в самых топовых солонах. Так, система Smartbond от L’Oreal Professionnel — соединение нового поколения! Оно обеспечивает укрепление кератиновых связей внутри волоса. Таким образом, даже после «убивающего» волосы осветления и самого смелого и яркого окрашивания структура волос остается неизменной. Эксперты L’Oreal Professionnel буквально на молекулярном уровне разобрали, что именно ослабляет волосы во время окрашивания. На основе собранных данных они приняли решение сделать активным компонентом Smartbond малеиновую кислоту. Почему именно ее? Все просто — она восстанавливает слабые связи внутри волоса. Защита Smartbond подразумевает три этапа. Первые два — концентрат и пре-шампунь — используются непосредственно в салоне, а домашний уход продлевает результат и даже без парикмахера-специалиста поддерживает хорошее состояние волос. BOND ULTIM8 от Matrix