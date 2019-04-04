Прическа для офиса, прогулки или романтического свидания: как сделать идеальный низкий пучок

Такая укладка идеально подойдет для офиса, прогулки или романтического свидания. Чтобы пучок получился объемным и слегка небрежным, сперва накрутите локоны на утюжок. Сделайте начес спереди, чтобы добавить еще больше объема. Соберите задние пряди в низкий хвост, а с одной стороны лица пока что оставьте свободными. Чтобы добавить объем у висков, перекрутите переднюю прядь и оберните ее вокруг хвоста. Теперь хвост будет достаточно обернуть вокруг резинки, чтобы получился небрежный пучок. Пряди закрепите шпильками и слегка вытяните пальцами. Чтобы прическа продержалась целый день, используйте лак средней фиксации.

Еще больше полезных советов уже ждут вас в нашем видео!

За помощь в организации съемки благодарим салон красоты WOW Mama.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock

Видео: Екатерина Худякова

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