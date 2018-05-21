Прически, которые сделают вас на 10 лет моложе

Густая и прямая челка челка лишь подчеркнет тяжелый подбородок и сделает лицо грубым, поэтому от такого варианта лучше отказаться. А вот косая челка придаст шарма и визуально сделает лицо моложе.

Если вы счастливая обладательница густой копны волос, то мы настоятельно рекомендуем профилировать челку. Так вам не будет жарко летом, челка станет воздушной и аккуратной, а грубых графичных линий можно будет избежать.

Дерзкое каре

Тонкие и лишенные объема волосы — еще не приговор, поскольку существует множество модных причесок на короткие волосы. Если у вас длинная, красивая шея, не прячьте ее под завитками волос: слегка растрепанные волосы длиной до подбородка, обрамляющие овал лица, — отличный способ сделать полное лицо более изысканным.

Убрав пряди от лица, вы сделаете образ свежим, а овал более четким. Чтобы не заморачиваться с ежедневной укладкой, просто выбирайте стрижку «лесенка».