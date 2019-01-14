Серебряные пряди, естественный nude и другие варианты окрашивания волос, которые в тренде этой зимой

Этот тренд пришел из мира визажа. Речь идет о натуральных нюдовых оттенках: от светло русых до светло-каштановых. Главный плюс этого окрашивания в том, что оттенки максимально приближены к натуральному цвету волос. Nude - это мягкость, натуральность и естественность, которые всегда в моде. Особенно актуален этот тренд для тех, кто не готов на кардинальную смену имиджа, но при этом хочет добавить глубины своему натуральному цвету волос.

Белее снега

Осветленные практически до белого цвета волосы — тренд, который пришел к нам из Голливуда. Именно такому виду окрашивания отдают предпочтение Кайли Дженнер, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь. Снежные волосы уже стали визитной карточкой и таких русских звезд, как Анастасия Ивлеева и Алена Шишкова.