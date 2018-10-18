Просто космос: как выбрать прическу по знаку Зодиака

Тельцы отличаются своим спокойствием и умиротворенностью. Женщины, родившиеся под этим знаком, принимают решения обдуманно и не любят резких, серьезных перемен, в том числе и во внешности. Тельцам не свойственно уходить в крайности или постоянно менять свое решение, поэтому они предпочитают носить классические стрижки средней длины. Мы рекомендуем девушкам Тельцам оставаться верными классике при выборе укладок. Отличным вариантом для Тельцов будет высокий хвост или мальвинка с распущенными волосами.

Близнецы

Близнецы отличаются своей двойственной натурой: им присуща непостоянство во многих проявлениях, в том числе и выборе прически. Сегодня женщина Близнец хочет отрезать челку, а завтра уже будет ее отращивать. Чтобы потом не расстраиваться из-за принятого накануне решения и вспоминать, как же без челки было хорошо, мы предлагаем попробовать сделать челку из пучка. Наша видеоинструкция вам поможет воссоздать эту незатейливую укладку самостоятельно.