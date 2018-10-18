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Просто космос: как выбрать прическу по знаку Зодиака

Редакция Passion.ru посовещалась с астрологами и подобрала идеальную укладку для каждого знака Зодиака. Подробнее о том, что мы для вас приготовили, читайте в нашем материале!

Овен

Овны очень целеустремлены и энергичны. Представительницы этого знака Зодиака ведут активный образ жизни, так что им необходима удобная и практичная прическа. Овнам отлично подойдут косы: как классические, так и с нестандартного плетения.

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Николь Кидман

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С такой укладкой можно играючи выполнить кучу дел на работе с самого утра, а вечером отправиться заниматься спортом или на свидание. Косы смотрятся романтично, что поможет Овнам визуально выглядеть нежнее, сгладит их упорный, а порой и упрямый характер. Женщины этого знака Зодиака любят пробовать новое и экспериментировать: использование различного плетения в укладке позволит менять образ хоть каждый день.

Телец

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Пенелопа Крус

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Тельцы отличаются своим спокойствием и умиротворенностью. Женщины, родившиеся под этим знаком, принимают решения обдуманно и не любят резких, серьезных перемен, в том числе и во внешности. Тельцам не свойственно уходить в крайности или постоянно менять свое решение, поэтому они предпочитают носить классические стрижки средней длины. Мы рекомендуем девушкам Тельцам оставаться верными классике при выборе укладок. Отличным вариантом для Тельцов будет высокий хвост или мальвинка с распущенными волосами.

Близнецы

Близнецы отличаются своей двойственной натурой: им присуща непостоянство во многих проявлениях, в том числе и выборе прически. Сегодня женщина Близнец хочет отрезать челку, а завтра уже будет ее отращивать. Чтобы потом не расстраиваться из-за принятого накануне решения и вспоминать, как же без челки было хорошо, мы предлагаем попробовать сделать челку из пучка. Наша видеоинструкция вам поможет воссоздать эту незатейливую укладку самостоятельно.

Это действительно отличный вариант, если вы не можете до конца определиться или просто хотите сменить имидж без ущерба для своих волос. Теперь извечная дилемма решена, и можно хоть каждый день ходить то с челкой, то без.

Рак

Моника Беллуччи

Представительницы водной стихии склонны к спокойствию и безмятежности. Ракам свойственна чувствительность и тонкая душевная организация, им важны общественное одобрение и понимание. Именно поэтому мы не советуем девушкам этого знака Зодиака экспериментировать и выбирать экстравагантные прически. Лучше всего Ракам подойдут классические и спокойные укладки. Например, пучок или хвост, с выпущенными на волю прядями у лица. Пряди могут быть как прямыми, так и слегка подкрученными: в любом исполнении, эта прическа будет выглядеть стильно и утонченно.

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