С мужскими прическами, конечно, дела обстоят проще, чем с женскими — все-таки выбор не такой большой. Но и тут бывают неудачи. Так что к выбору стрижки для мужа надо подходить со всей серьезностью. Редакция Passion.ru пообщалась с барбером Андо из 13 by Black Star, который стрижет Максима Галкина уже больше года, и узнала несколько секретов идеальной мужской прически.

О форме лица

Выбирать прическу надо исходя из того, какая форма лица у вашего мужчины.

Овальная форма считается идеальной, так как для нее проще всего выбрать подходящую стрижку. Если сомневаетесь в определении, то проверить просто: подбородок должен быть с кругловатым очертанием, слегка зауженный к кончику. Лоб будет шире обычного. Все сходится? Тогда у вашего мужа овальная форма.

Для круглолицых мужчин подойдет лесенка на боках или ступенька на затылке. Пышные стрижки — неправильный выбор, так же, как и кругообразные.

Если ваш муж обладатель квадратной формы, то задача — визуально смягчить все грубые очертания, так сказать, слегка вытянуть лицо. Выбирать стрижку мужчине следует со средней длиной по бокам.

Для тех, у кого продолговатое лицо, можно сделать стрижку с большим количеством волос по бокам и меньшим наверху.

При треугольной форме лица обратите внимание на многослойные прически без острых углов, они будут удачным выбором. С широкими скулами и узким и вытянутым лбом, как у мужчин с бриллиантовой формой, будет органично смотреться челка. А еще необходимо визуально уменьшить широкие скулы.

Один из вариантов образа — это длинные волосы. Обладателям формы бриллианта принадлежат широкие скулы, но узкий и вытянутый лоб, который поможет скрыть челка. Подбородок имеет похожую форму. При помощи прически нужно добиться баланса лба и подбородка. Визуально уменьшить широкие скулы. А при сердцевидной форме необходимо избегать объемных причесок.

О структуре волос

От структуры волос тоже зависит прическа, которая будет хорошо смотреться. Так, волнистые волосы выглядят хорошо практически со всеми стрижками, их даже длинными можно носить. Прямые и жирные волосы лучше стричь покороче, иначе они будут висеть сосульками. Для тонких и прямых отлично подойдут такие прически, как «Британка» или «Ежик». Вьющиеся волосы будут выглядеть отлично, если сделать стрижку с длинными волосами и добавить немного хаотичности.

О бороде

Тут тоже есть свои тонкости, на которые вам надо обратить внимание. Круглое лицо можно сделать вытянутым с помощью правильной формы бороды. А еще с помощью бороды мужчина даже может выглядеть симпатичнее, но не богаче. Год назад был тренд на большие бороды, а сейчас — на маленькие и компактные, чтобы было комфортно. Кстати, бороду надо корректировать раз в неделю.

Нюансы подбора прически

Если ваш муж теряет волосы или у него есть лысина, то можно отрастить шевелюру наверху и расположить беспорядочным образом. Тогда будет казаться, что волос много. Но в крайнем случае можно попробовать очень короткие стрижки, например, «Ежик», или взять пример у Джейсона Стэтхэма.

О прическе Максима Галкина