Как быстро и просто сделать идеальные локоны утюжком

Первое, что необходимо запомнить: укладку стоит делать только на чистые волосы, так она будет радовать вас дольше обычного.

Перед началом укладки воспользуйтесь термозащитой, она убережет ваши волосы от пагубного воздействия высоких температур. Далее разделите волосы на три секции: нижнюю, затылочную и макушку. Укладку стоит начинать с нижней секции.