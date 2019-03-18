Не повторять: 5 неудачных стрижек, которые состарят вас на несколько лет

Как бы удивительно это ни казалось, но элегантные ракушки и безобидные, на первый взгляд, начесы могут безжалостно старить. Мало того, что тщательно собранные ракушки, ассоциирующиеся со школьными учителями, а пышные начесы несколько устарели, такие собранные наверху укладки буквально оголяют ваше лицо, акцентируют внимание на всевозможных недостатках, будь то морщины или брыли. Этого можно избежать, если собрать волосы в низкий небрежный пучок.

Текст: Ангелина Ларина

Фото: Global Look Press, Shutterstock, пресс-служба

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