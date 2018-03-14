Как сделать волосы красивыми и здоровыми?

Необходимо постоянно ухаживать за волосами и кожей головы, а также адекватно оценивать состояние волос, исключить проблемы, связанные с выпадением волос или себорейными дерматитами (перхоть).

Если есть перечисленные проблемы, то выбирайте средства для волос, которые борются именно с ними. Но не забывайте об увлажнении и питании волос (маски, кондиционеры и другие питательные средства).

Важно также своевременно подстригать концы волос, выбирать качественные красители, профессиональных специалистов, проверенные бренды с качественными ингредиентами. Не стоит злоупотреблять электроприборами (плойки, утюги и фены), а перед укладками нужно использовать термозащиту.

Какие ошибки допускают девушки в уходе за волосами?

Самая частая ошибка — это влияние рекламы и маркетинг, агрессивно навязанный соцсетями и просторами интернета, из чего вытекает неадекватное подражание медийным лицам и дань моде.

На втором месте — злоупотребление лечебными средствами. Девушки даже не пытаются разобраться, как препараты действуют на кожу и волосы, а просто ими пользуются. А больше, чаще и дольше не значит лучше! Например, даже слишком частое использование масел для волос приведет к сухости.

Прежде чем провести дорогостоящее лечение для волос в салоне, убедитесь что это действительно лечение, а не маркетинговый ход.

Не прибегайте к лечению сразу после окрашивания волос. Первые 10 дней используйте средства для окрашенных волос .