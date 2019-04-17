Французская коса, «рыбий хвост» и еще 3 прически, которым не страшен весенний ветер

«Чтобы внешний вид был всегда на высоте, конечно, нужно продумывать, какая прическа будет дополнять образ. Погодные условия не всегда позволяют сделать пышную укладку и быть уверенной, что она продержится до вечера. Поэтому собранная прическа – отличный помощник для идеального лука. В основе всех этих причесок – полностью собранные волосы в одну точку: либо на макушке, либо на затылке. Из оставшихся волос можно собрать разную форму, например, заплести косу на бок, но ее лучше делать, если волосы густые и действительно длинные. Любая форма косы будет смотреться хорошо, выберите ту, в создании которой уверены.

При условии средней длины и густоты волос, будет красиво смотреться пучок. Совет: если волосы недостаточно пышные и пучок получается необъемным, волосы можно предварительно накрутить. Воспользуйтесь щипцами (плойкой) или стайлером (утюжками). После накрутки расчешите волосы и подколите в нужную форму с помощью шпилек.

Важно: на каждом этапе создания формы волосы необходимо фиксировать спреем (лаком). Выберите продукт средней фиксации. Это будет гарантией сохранности формы, а также гладкости».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo/shutterstock, Instagram

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