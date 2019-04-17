Французская коса, «рыбий хвост» и еще 3 прически, которым не страшен весенний ветер

Элегантный пучок
Одна из самых женственных причесок, которая отлично подойдет и для офиса, и для встречи с друзьями, и для романтического свидания. Пучок поистине универсален: он гармонично сочетается и со стилем black-tie, и с casual. Его разновидностей очень много: пучок может быть высоким и низким, располагаться по центру или немного сбоку, волосы могут быть безупречно собраны волосок к волоску либо лежать слегка небрежно (что, кстати, сейчас особенно модно).
Соорудить такую прическу самостоятельно довольно просто. Самый легкий вариант: вымытые и хорошо просушенные волосы поднимите над головой и скручивайте до тех пор, пока они не превратятся в элегантную «шишечку». Зафиксируйте их сначала тонкой резинкой, а затем при желании украсьте лентой или красивым гребнем. Лучше сделайте пучок нарочито небрежным, выпустив несколько прядей. В качестве финального аккорда сбрызните прическу лаком средней фиксации: волосы будут собраны и надежно зафиксированы сзади, благодаря чему не растреплются даже под порывами ветра.
Французская коса набок
Боитесь, что прическа не выдержит переменчивой российской погоды? Плетите французские косы. Этой прическе не страшны ни ветер, ни дневной сон (как и ночной в принципе). С ней точно можно проходить пару дней и она не потеряет своего слегка небрежного вида (но ведь так изначально и было задумано). Чтобы сделать такую французскую косу, необходима сноровка и немного тренировки, но алгоритм следующий: начинать плести ее надо с одной стороны головы и постепенно смещаться, чтобы закончить на другой. Как только достигнете противоположной стороны головы, оставшийся хвост заплетите в обычную косу. Закрепите прическу небольшой резинкой, а затем очень осторожно начинайте «потягивать» косу в разные стороны, чтобы она начала выглядеть слегка небрежно. В конце зафиксируйте прическу лаком.
Рыбий хвост
Еще один интересный вариант плетения волос, который выглядит стильно, его разновидности очень популярны среди звезд. Сделать рыбий хвост можно без помощи парикмахера. Плести его можно, начиная от висков, макушки или первоначально собрав волосы в высокий хвост. Схема плетения для каждого варианта одинаковая. Для начала чистые волосы необходимо расчесать и разделить на две равные части. Если волосы непослушные, воспользуйтесь укладочным средством. А далее все просто: из правой половины волос возьмите тонкую прядь переложите ее на левую сторону, слева такую же тонкую прядь переложите направо. Повторяйте поочередно, пока не закончите плетение, затем хвост закрепите тонкой резинкой. Для придания легкой небрежности и объема слегка растяните прическу в разные стороны.
Небрежный хвост
Один из самых популярных и простых в исполнении вариантов прически, ее разновидностей существует огромное множество. Хвост может быть и низким, и высоким, и идеально гладким, и небрежным. Какой из них предпочтительнее, решать только вам. Для ветреной погоды лучше всего подойдет «небрежный» вариант. Сделать его можно следующим образом: вымытые волосы приподнимите у корней и высушите феном. При желании отдельные пряди можете начесать. Затем слегка разворошите волосы, соберите их в хвост и закрепите его резинкой, а чтобы он не опал, зафиксируйте резинку двумя невидимками. Таким образом, у вас сохранится объем, но волосы будут лежать аккуратно, а вся «небрежность» придется только на длину.
Прическа «Мальвинка»
Прекрасный вариант для тех, кто любит ходить с распущенными волосами, но не готов смириться с тем, что они раздуваются ветром во все стороны. Чтобы сделать «Мальвинку», соберите несколько верхних прядей, начешите их для придания объема и надежно зафиксируйте прозрачной тонкой резинкой, свободную часть волос можно выпрямить утюжком, заплести в косу или накрутить крупные локоны и получить более праздничный вариант прически.
«Чтобы внешний вид был всегда на высоте, конечно, нужно продумывать, какая прическа будет дополнять образ. Погодные условия не всегда позволяют сделать пышную укладку и быть уверенной, что она продержится до вечера. Поэтому собранная прическа – отличный помощник для идеального лука. В основе всех этих причесок – полностью собранные волосы в одну точку: либо на макушке, либо на затылке. Из оставшихся волос можно собрать разную форму, например, заплести косу на бок, но ее лучше делать, если волосы густые и действительно длинные. Любая форма косы будет смотреться хорошо, выберите ту, в создании которой уверены.
При условии средней длины и густоты волос, будет красиво смотреться пучок. Совет: если волосы недостаточно пышные и пучок получается необъемным, волосы можно предварительно накрутить. Воспользуйтесь щипцами (плойкой) или стайлером (утюжками). После накрутки расчешите волосы и подколите в нужную форму с помощью шпилек.
Важно: на каждом этапе создания формы волосы необходимо фиксировать спреем (лаком). Выберите продукт средней фиксации. Это будет гарантией сохранности формы, а также гладкости».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/shutterstock, Instagram
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