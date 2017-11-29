Декабрь уже наступил, а это значит, что скоро Новый год. Все торопятся записаться в салоны красоты и клиники, чтобы привести себя в порядок. Вот только выбирая день для процедуры, вы должны учитывать то, что говорят нам звезды. А то результат будет не самым радостным.

Говорила и буду говорить о том, как важно жить по Луне. Часто пишу в своём блоге о пользе Лунного календаря. Заведи самой простой - тот, под который бабушки на даче огород вскапывают. Наши далекие прапрапрабабушки умнее нас, они издавна не только огурцы сажают по Луне, они и стриглись по Луне, ибо как известно, сила женщины - в ее волосах. Именно волосы - кладезь феминной энергии. И если на грядке овощи растут как надо, то с волосами - то же самое. Если правильно «удобрять» в нужные дни и не стричь в ненужные - будут расти как на дрожжах, а энергия будет в целости и сохранности.

Во время стрижек у нас есть уникальная возможность избавляться от негатива и обид, стрижки - это своеобразный ритуал, поэтому своего мастера нужно подбирать особенно тщательно. Человек, работающий с волосами, должен обладать положительной энергетикой. Если у Вашего стилиста проблемы, плохое настроение или Вы чувствуете от него негатив, не “садитесь под ножницы”.

Волшебство Лунного календаря действует не только с волосатостью. Наше тело из 80% состоит из воды, поэтому оно тоже подчинено Лунным фазам. Подключаем к ним Знаки Луны, ее фазы без курса - и получаем Лунный путеводитель в мире красоты.

Стрижки

До февраля 2018 самых удачных дней на растущей Луне для стрижек не будет. Но это не повод отчаиваться и обрастать гривой: ходим в нейтральные дни: 19, 20, 28 с 09:30, 29, 30, 31 декабря.

Если Вам не нужен рост волос, а напротив хотелось бы реже посещать стилиста, то стрижемся на убывающей Луне: 7,8,9,10,11,12 декабря.

Не рекомендую трогать волосы в Новолуние 18 декабря и Полнолуние 3 декабря , а также 6, 17, 26, 27 декабря.

Окрашивание волос

Для окрашивания волос подойдут дни: 1 декабря (кроме осветления волос), 2 декабря, 4 декабря с 17:00, 5 декабря до 18:00, 12 декабря, 19 декабря, 20 декабря (кроме осветления), 22 декабря с 11:17 и 28 декабря с 13:20.

Не рекомендуется окрашивать волосы - 5, 6 , 7, 16,17,18, 23 с 17:30, 24, 25, 26 декабря.

Эпиляция и удаление нежелательных волос

Эпиляцию нельзя делать в дни стрижек. Действует правило - наоборот. Избавляемся от ненужной волосатости на убывающей Луне - 6,7,8,9,10,11,12 декабря.

Косметология

Удачные дни для посещения косметолога, если ваша цель - уход за лицом, маски, уколы красоты : 5 декабря до 15:30, 6, 8, 11, 12 14, декабря, 30, 31 декабря.

Есть дни в лунном календаре, когда любые манипуляции на лице и голове противопоказаны, в противном случае - возможны головные боли, плохой результа процедур и проблемы в будущем.

Ни в коем случае не трогаем лицо и не посещаем косметологов и стоматологов - 1,2,3, 16, 26, 27, 28, 29 декабря.

Пилинги и очищение лица и тела

1 декабря с 15:00, 4, 8, 9, 10, 16, 17 декабря в дни убывающей Луны в Стрельце, а также, 31 декабря с 14:00 делаем процедуры по борьбе с целлюлитом, пилинги тела, удаление папиллом, бородавок, вросших ногтей.

Нельзя убирать что-то либо с тела (тату, бородавки, папилломы) - 4, 5 декабря с 15:10, 19, 20 декабря.

Маникюр и педикюр

Удачными для работы с ногтями будут 1, 2, 7,8, 11,12,16, 28, 29 декабря. В эти дни есть все шансы, что мастер поработает на славу и Вам понравится результат.

Не рекомендуется трогать ногти - 17, 19,20, 30, 31 декабря.

Правильное питание и диеты

Начинать новую жизнь нужно не с понедельника, а на растущей Луне в первые дни фазы. Начиная что-либо в эти периоды, Вы можете надеяться на то, что Ваш организм примет новшество и это станете долгоиграющей привычкой.

Начинаем прием витаминов и новых для себя лекарств - 10 декабря, 19, 20 декабря до 18:40. Не начинаем принимать новые лекарства- 13, 15 декабря.

Очищение организма

Все ненужное из организма: шлаки, токсины, лишнюю воду выводим 1 декабря с 15:00, 3 декабря с 16:28, 4 декабря до 17:10, 9, 10, 17 декабря, 20 декабря до 23:00, 25, 26 декабря, 27 с 13:00, 28 декабря с 13:24, 31 декабря с 14:00.

Эти дни также идеальны для посещения бани, сауны, которые как известно помогают в очищении организма.

Пластические операции

Если хотите увеличить грудь, то в декабре только один удачный день - 15 декабря. Операции на лице с наркозом и скальпелем - 11, 12 декабря. Ни в коем случае не ложиться под нож - 1,2,3, 16, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 декабря.

Текст: Кристина Ящанина

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