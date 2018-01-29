Это может звучать слишком уверенно, но мы решили угадать, на сколько килограммов вам стоит похудеть, чтобы выглядеть идеально. Проходите тест и делитесь результатом с подругами.

Текст: Анастасия Бурмистрова Фото: Shutterstock/vostock