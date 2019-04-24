Термаж, массаж и другие методики, которые помогут быстро вернуть упругость кожи к лету

Упругая кожа – эластичная, находящаяся в тонусе, без сеточки мелких морщин на поверхности и не провисает. Упругость кожи напрямую зависит от свойств коллагеновых и эластиновых волокон, а также от уровня ее увлажненности. Чтобы кожа не стала дряблой, в идеале хорошо бы иметь план по уходу на год, чтобы в течение всего времени поддерживать ее в молодом и ухоженном состоянии. Но и за полтора месяца регулярных манипуляций можно добиться впечатляющих результатов в вопросе восстановления упругости кожи к лету.
Аппаратные и инъекционные методики возвращения упругости коже
Восстановить упругость кожи за оставшееся до лета время вполне возможно. В косметологии существуют современные методики, отлично доказавшие свою эффективность. Среди процедур, которые можно рекомендовать для этих целей я бы выделила следующие:
Термолифтинг
Эта аппаратная методика проводится на аппарате М22. На кожу оказывается воздействие IPL-светом, который активизирует работу фибробластов – особых структур кожи, отвечающих за образование коллагена и эластина, которые начинают синтезировать их с повышенными скоростями.
Помимо этого термолифтинг сокращает коллагеновые волокна, скручивая их в более тугие пружинки. В результате кожа уплотняется и заметно подтягивается. Для выраженного эффекта необходимо сделать от 3 до 5 процедур с периодичностью раз в три недели. Особенность данной процедуры в том, что она не приводит к повышению чувствительности кожи к солнечным лучам, потому ее можно делать в период активного солнца.
Термаж
Это процедура, с помощью которой удается повысить качество кожи на более глубоких слоях, а также проработать связки. Суть процедуры в прогревании кожи с помощью RF-излучения до 60 С. В результате старые волокна кожи разрушаются, а образование новых стимулируется. Такое воздействие позволяет добиться выраженного безоперационного лифтинга за одну процедуру. Термаж рекомендуется возрастным пациенткам, у которых отмечаются первые признаки провисания кожи. Процедура делается один раз, причем эффект от нее нарастает в течение 6 месяцев.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Инъекции препаратов на основе гиалуроновой кислоты
Так называемые уколы красоты могут быть разными, все зависит от индивидуальных особенностей конкретной женщины. Можно сделать классическую биоревитализацию, а можно провести армирование препаратами на основе гиалуроновой кислоты при заметной потере упругости. Хорошо, когда в составе инъекционных препаратов не только гиалуроновая кислота, но и другие компоненты, например, аминокислоты и пептиды, так как это основа для строения белков кожи. Они также стимулируют фибробласты на образование нового коллагена и эластина. Подобные препараты называют биорепарантами, а саму процедуру биорепарация. Биоревитализацию и биорепарацию делают раз в 10-14 дней, минимальное количество процедур 3, для более возрастной кожи – до 6. Армирование кожи препаратами на основе гиалуроновой кислоты проводится однократно.
Хотелось бы отметить, что выраженный эффект от аппаратных методик – термолифтинга и термажа – можно получить в том случае, если строительного материала для образования новых волокон кожи, а также ферментов, которые участвуют в их синтезе, в ней достаточно. В случае их дефицита необходимо сначала доставить все необходимое в кожу с помощью инъекций, а потом уже проводить аппаратные процедуры. Сегодня инъекционные процедуры можно совершенно спокойно совмещать с аппаратными методиками.
Уход и массаж для восстановления упругости кожи
Сегодня существует множество массажных техник, которые весьма эффективно помогут вернуть коже лица и тела утерянный тонус, нужно лишь выбрать для себя наиболее подходящую.
Правильный уход и массаж помогут восстановить упругость кожи. Этот факт не вызывает сомнений. В понятие «уход» входят глубокое очищение и насыщение кожи питательными, восстанавливающими средствами. А курс хорошего массажа расслабляет и приводит мышцы в тонус. В результате такого комплексного воздействия поры освобождаются от загрязнений, активируются процессы во всех слоях кожи, включая подкожно-жировую клетчатку, стимулируется выработка коллагена и эластина, происходит насыщение клеток кислородом. Регулярное чередование профессионального ухода и массажа способствует повышению упругости кожи, восстановлению ее защитных функций.
Как восстановить упругость кожи в домашних условиях
Профессиональные методики, конечно, незаменимы, но ничто не мешает вам помочь своей коже подтянуться и вернуть ей тонус дома. Вот несколько простых лайфхаков.
Используйте скрабы
Скрабы и гоммажи удаляют омертвевшие частички кожи, улучшают кровообращение и ускоряют процесс регенерации, в результате она заметно подтянется и станет более гладкой. Кроме того, на эксфолиированной коже гораздо лучше работают любые уходовые средства.
Подберите эффективную уходовую косметику
Сделайте ставку на увлажнение и лифтинг. Обратите внимание на состав кремов, сывороток и гелей: если в нем заявлены витамины А, Е, С, гиалуроновая кислота, экстракты растений, алоэ или коллаген – смело берите! И не забывайте регулярно пользоваться этими средствами, потому что именно рутинный домашний уход без отговорок на плохое самочувствие или усталость и является главной составляющей формулы успеха. И не забывайте при выходе на улицу использовать средства с SPF – солнце уже довольно активное.
Не пренебрегайте домашними обертываниями
Сделать их дома не так сложно, как может показаться, а их эффективность бесспорна. Бандажные обертывания улучшают циркуляцию крови в проблемных зонах, ускоряют обменные процессы в клетках, а также усиливают выработку коллагена и эластина, в результате чего повышаются эластичность, упругость и тонус кожи.
Откажитесь от бани и горячего душа
Хотите быстро вернуть коже былую упругость? Выбирайте более прохладный температурный режим. А все потому, что высокие температуры – прямой путь к пересушиванию кожи и потере тонуса. Теплая ванна или душ, лучше контрастный, – отныне ваши верные друзья. Кстати, гели для душа тоже выбирайте щадящие и с увлажняющими компонентами в составе.
Пейте много воды
Недостаток жидкости в тканях всегда вызывает обезвоживание, которое, в свою очередь, ведет к потере тонуса и появлению дряблости кожи. Напитать ее влагой изнутри поможет самая простая вода, потому так важно соблюдать питьевой режим и выпивать не менее 1,5 литров в день.
Соблюдайте режим сна и отдыха
Регулярный недосып ведет к хронической усталости и нарушению выработки некоторых гормонов, что неизбежно скажется на качестве кожи лица и тела: она станет тусклой, безжизненной, под глазами западут глубокие тени. Так что во время экспресс-восстановления цветущего внешнего вида заведите себе правило ложиться до полуночи.
Будьте всегда прекрасны!
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/shutterstock, предоставлены брендами
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