Термаж, массаж и другие методики, которые помогут быстро вернуть упругость кожи к лету

Восстановить упругость кожи за оставшееся до лета время вполне возможно. В косметологии существуют современные методики, отлично доказавшие свою эффективность. Среди процедур, которые можно рекомендовать для этих целей я бы выделила следующие:

Термолифтинг

Эта аппаратная методика проводится на аппарате М22. На кожу оказывается воздействие IPL-светом, который активизирует работу фибробластов – особых структур кожи, отвечающих за образование коллагена и эластина, которые начинают синтезировать их с повышенными скоростями.

Помимо этого термолифтинг сокращает коллагеновые волокна, скручивая их в более тугие пружинки. В результате кожа уплотняется и заметно подтягивается. Для выраженного эффекта необходимо сделать от 3 до 5 процедур с периодичностью раз в три недели. Особенность данной процедуры в том, что она не приводит к повышению чувствительности кожи к солнечным лучам, потому ее можно делать в период активного солнца.

Термаж

Это процедура, с помощью которой удается повысить качество кожи на более глубоких слоях, а также проработать связки. Суть процедуры в прогревании кожи с помощью RF-излучения до 60 С. В результате старые волокна кожи разрушаются, а образование новых стимулируется. Такое воздействие позволяет добиться выраженного безоперационного лифтинга за одну процедуру. Термаж рекомендуется возрастным пациенткам, у которых отмечаются первые признаки провисания кожи. Процедура делается один раз, причем эффект от нее нарастает в течение 6 месяцев.