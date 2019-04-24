logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Термаж, массаж и другие методики, которые помогут быстро вернуть упругость кожи к лету

Лето уже не за горами, а вы с ужасом обнаружили, что отражение в зеркале совсем не радует: несмотря на отсутствие лишнего веса, кожа стала тусклой и безжизненной, а от ее былой упругости не осталось и следа. Причин данному факту может быть много: стремительное похудение, недостаточное увлажнение или просто влияние авитаминоза, заработанного за зиму. Какой бы ни была причина, нужно возвращать коже привлекательный внешний вид. Причем срочно, ведь пляжный сезон не за горами. Подробности – на сайте Passion.ru.

Упругая кожа – эластичная, находящаяся в тонусе, без сеточки мелких морщин на поверхности и не провисает. Упругость кожи напрямую зависит от свойств коллагеновых и эластиновых волокон, а также от уровня ее увлажненности. Чтобы кожа не стала дряблой, в идеале хорошо бы иметь план по уходу на год, чтобы в течение всего времени поддерживать ее в молодом и ухоженном состоянии. Но и за полтора месяца регулярных манипуляций можно добиться впечатляющих результатов в вопросе восстановления упругости кожи к лету.

Аппаратные и инъекционные методики возвращения упругости коже

Елена Доброгорская
Врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс»

Восстановить упругость кожи за оставшееся до лета время вполне возможно. В косметологии существуют современные методики, отлично доказавшие свою эффективность. Среди процедур, которые можно рекомендовать для этих целей я бы выделила следующие:

Термолифтинг

Эта аппаратная методика проводится на аппарате М22. На кожу оказывается воздействие IPL-светом, который активизирует работу фибробластов – особых структур кожи, отвечающих за образование коллагена и эластина, которые начинают синтезировать их с повышенными скоростями.

Помимо этого термолифтинг сокращает коллагеновые волокна, скручивая их в более тугие пружинки. В результате кожа уплотняется и заметно подтягивается. Для выраженного эффекта необходимо сделать от 3 до 5 процедур с периодичностью раз в три недели. Особенность данной процедуры в том, что она не приводит к повышению чувствительности кожи к солнечным лучам, потому ее можно делать в период активного солнца.

Термаж

Это процедура, с помощью которой удается повысить качество кожи на более глубоких слоях, а также проработать связки. Суть процедуры в прогревании кожи с помощью RF-излучения до 60 С. В результате старые волокна кожи разрушаются, а образование новых стимулируется. Такое воздействие позволяет добиться выраженного безоперационного лифтинга за одну процедуру. Термаж рекомендуется возрастным пациенткам, у которых отмечаются первые признаки провисания кожи. Процедура делается один раз, причем эффект от нее нарастает в течение 6 месяцев.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Инъекции препаратов на основе гиалуроновой кислоты

Так называемые уколы красоты могут быть разными, все зависит от индивидуальных особенностей конкретной женщины. Можно сделать классическую биоревитализацию, а можно провести армирование препаратами на основе гиалуроновой кислоты при заметной потере упругости. Хорошо, когда в составе инъекционных препаратов не только гиалуроновая кислота, но и другие компоненты, например, аминокислоты и пептиды, так как это основа для строения белков кожи. Они также стимулируют фибробласты на образование нового коллагена и эластина. Подобные препараты называют биорепарантами, а саму процедуру биорепарация. Биоревитализацию и биорепарацию делают раз в 10-14 дней, минимальное количество процедур 3, для более возрастной кожи – до 6. Армирование кожи препаратами на основе гиалуроновой кислоты проводится однократно.

Хотелось бы отметить, что выраженный эффект от аппаратных методик – термолифтинга и термажа – можно получить в том случае, если строительного материала для образования новых волокон кожи, а также ферментов, которые участвуют в их синтезе, в ней достаточно. В случае их дефицита необходимо сначала доставить все необходимое в кожу с помощью инъекций, а потом уже проводить аппаратные процедуры. Сегодня инъекционные процедуры можно совершенно спокойно совмещать с аппаратными методиками.

Уход и массаж для восстановления упругости кожи

Сегодня существует множество массажных техник, которые весьма эффективно помогут вернуть коже лица и тела утерянный тонус, нужно лишь выбрать для себя наиболее подходящую.

Наталья Белоглазова
Врач-косметолог Faceology

Правильный уход и массаж помогут восстановить упругость кожи. Этот факт не вызывает сомнений. В понятие «уход» входят глубокое очищение и насыщение кожи питательными, восстанавливающими средствами. А курс хорошего массажа расслабляет и приводит мышцы в тонус. В результате такого комплексного воздействия поры освобождаются от загрязнений, активируются процессы во всех слоях кожи, включая подкожно-жировую клетчатку, стимулируется выработка коллагена и эластина, происходит насыщение клеток кислородом. Регулярное чередование профессионального ухода и массажа способствует повышению упругости кожи, восстановлению ее защитных функций.

Как восстановить упругость кожи в домашних условиях

Профессиональные методики, конечно, незаменимы, но ничто не мешает вам помочь своей коже подтянуться и вернуть ей тонус дома. Вот несколько простых лайфхаков.

Используйте скрабы

Скрабы и гоммажи удаляют омертвевшие частички кожи, улучшают кровообращение и ускоряют процесс регенерации, в результате она заметно подтянется и станет более гладкой. Кроме того, на эксфолиированной коже гораздо лучше работают любые уходовые средства.

Подберите эффективную уходовую косметику

Сделайте ставку на увлажнение и лифтинг. Обратите внимание на состав кремов, сывороток и гелей: если в нем заявлены витамины А, Е, С, гиалуроновая кислота, экстракты растений, алоэ или коллаген – смело берите! И не забывайте регулярно пользоваться этими средствами, потому что именно рутинный домашний уход без отговорок на плохое самочувствие или усталость и является главной составляющей формулы успеха. И не забывайте при выходе на улицу использовать средства с SPF – солнце уже довольно активное.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Удаляет ороговевшие частички кожи и интенсивно увлажняет, благодаря четырем маслам растительного происхождения в составе. Цена: 2400 рублей.

Фото: Божественный скраб Divine Scrub, Caudalie

Не пренебрегайте домашними обертываниями

Сделать их дома не так сложно, как может показаться, а их эффективность бесспорна. Бандажные обертывания улучшают циркуляцию крови в проблемных зонах, ускоряют обменные процессы в клетках, а также усиливают выработку коллагена и эластина, в результате чего повышаются эластичность, упругость и тонус кожи.

Откажитесь от бани и горячего душа

Хотите быстро вернуть коже былую упругость? Выбирайте более прохладный температурный режим. А все потому, что высокие температуры – прямой путь к пересушиванию кожи и потере тонуса. Теплая ванна или душ, лучше контрастный, – отныне ваши верные друзья. Кстати, гели для душа тоже выбирайте щадящие и с увлажняющими компонентами в составе.

Пейте много воды

Недостаток жидкости в тканях всегда вызывает обезвоживание, которое, в свою очередь, ведет к потере тонуса и появлению дряблости кожи. Напитать ее влагой изнутри поможет самая простая вода, потому так важно соблюдать питьевой режим и выпивать не менее 1,5 литров в день.

Соблюдайте режим сна и отдыха

Регулярный недосып ведет к хронической усталости и нарушению выработки некоторых гормонов, что неизбежно скажется на качестве кожи лица и тела: она станет тусклой, безжизненной, под глазами западут глубокие тени. Так что во время экспресс-восстановления цветущего внешнего вида заведите себе правило ложиться до полуночи.

Будьте всегда прекрасны!

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo/shutterstock, предоставлены брендами

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Ольга Бузова высмеяла Дмитрия Тарасова, а он опубликовал нежное фото с новой женой
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой
«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы
«Похудела на 10 килограммов»: 33-летняя Ляйсан Утяшева похвасталась стройной фигурой
Лера Кудрявцева резко отреагировала на критику Аллы Пугачевой