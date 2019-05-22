Летящей походкой: как можно быстро вернуть красивую осанку и легкость движений

Прежде чем заниматься своим телом необходимо привести его структурные элементы, в данном случае позвоночник и суставы, в порядок – это первый этап на пути к здоровью. Мануальная терапия прекрасно справляется с задачей и дает человеку новую способность почувствовать себя хорошо. Пройдя ее, вам в дальнейшем станет легче достигать успехов в спорте. Обычный массаж – дополняющая процедура для снятия спортивных перегрузок, восстановления и ускорения обменных процессов в определенных рабочих зонах тела, но не как отдельная процедура для коррекции фигуры.

Самыми активными, на мой взгляд, техниками по восстановлению осанки являются тепловые — бани, сауны и контрастные процедуры. Современные фитнес-центры предоставляют для этого все условия. Обычно после занятий в зале люди идут в сауну или баню, чередуя с прохладным бассейном – это хорошо стимулирует обменные процессы, работу мышц и всего организма, а также позволяет сжигать излишние калории без диет.

Опасности различных методов коррекции осанки

Чем может быть опасна спортивная активность

На начальном этапе спортом (как для восстановления осанки, так и в целом) желательно заниматься с тренером, который покажет методику и даст первичный опыт работы со своим телом. Если человек ощущает себя здоровым и у него нет симптомов, которые обращают на себя внимание и носят постоянный характер, можно начинать заниматься любым спортом, но всегда нужно опираться на ощущения, возникающие в процессе тренировок. Многие молодые люди, у которых есть амбиции и мотивация достичь определенной цели (в данном случае исправить осанку), не слушают сигналы своего тела и продолжат работать вопреки им. В итоге они получают результаты, но теряют жизненный ресурс. Спортсмен знает, какую дистанцию он может пробежать и какую нагрузку взять, но возможности тела знает не лучшим образом. Как итог – синдром перетренированности и желание бросить все, а также высокий риск травм.

Недостатки йоги

Существует мнение, что восстановить осанку можно с помощью йоги. Существует множество техник, которые направлены на работу с телом, в частности, хатха-йога, но даже она требует предварительной коррекции, чтобы заниматься ей правильно и полноценно. Если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем, они обязательно проявятся. Много практиков после многолетний занятий не могут прийти к конечному результату, а вот после предварительной коррекции с мануальным терапевтом достигают их очень быстро.

Недостатки танцевальных программ