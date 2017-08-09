Машина времени: как спорт сделает вас моложе
Плюсы регулярных тренировок действительно поражают. Это и подтянутое спортивное тело, и повысившийся иммунитет, и улучшившееся общее самочувствие. Но есть и еще одна причина, чтобы купить наконец абонемент в спортивный зал — улучшение внешнего вида. Вы начнете выглядеть и чувствовать себя намного моложе своих лет. Итак, сколько бы вы ни отметили дней рождения, регулярные тренировки уменьшат эту цифру! Давайте разбираться, благодаря чему именно.
Спорт дает вам больше сил и энергии
Тренировки — настоящий глоток энергетического напитка, аналога которому еще не придумали производители продуктов питания. Ваш мозг перезагружается, вы чувствуете себя все более активным человеком после каждого следующего занятия. Даже тридцатиминутная кардиотренировка моментально освежит разум и взбодрит тело.
Да, конечно, для новичков тренировки могут показаться утомительными и даже болезненными. Но стоит только внести спорт в свое постоянное расписание, как вы уже не сможете оторваться. Если вы пропустите поход в зал, то сделайте дома небольшой комплекс, взяв за основу упражения в каком-нибудь спортивном ролике в соцсетях.
Спорт сделает вашу кожу свежее и моложе
Пот на лице не единственное, что сделает вашу кожу светящейся. Спорт действительно обновляет цвет лица. С потом уходят все лишние шлаки. К тому же повышенная активность открывает поры, позволяя коже дышать.
После 40 лет поры и так часто расширяются, как вы могли заметить. Но так происходит потому, что им не хватает кислорода. После пары-тройки недель тренировок вы заметите, как эластичность кожи повысится, а поры сузятся.