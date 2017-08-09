Если мечта о стройном теле не мотивирует вас отправиться в фитнес-центр, то, может быть, вы начнете тренироваться, если узнаете о том, почему и как спорт помогает сохранить молодость.

Плюсы регулярных тренировок действительно поражают. Это и подтянутое спортивное тело, и повысившийся иммунитет, и улучшившееся общее самочувствие. Но есть и еще одна причина, чтобы купить наконец абонемент в спортивный зал — улучшение внешнего вида. Вы начнете выглядеть и чувствовать себя намного моложе своих лет. Итак, сколько бы вы ни отметили дней рождения, регулярные тренировки уменьшат эту цифру! Давайте разбираться, благодаря чему именно. Спорт дает вам больше сил и энергии Тренировки — настоящий глоток энергетического напитка, аналога которому еще не придумали производители продуктов питания. Ваш мозг перезагружается, вы чувствуете себя все более активным человеком после каждого следующего занятия. Даже тридцатиминутная кардиотренировка моментально освежит разум и взбодрит тело.