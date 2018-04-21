«Заморозим жировые клетки» — основной принцип действия криолиполиза. Эта современная безоперационная процедура для коррекции веса поможет достаточно быстро избавиться от нежелательных килограммов. Ее также часто называют холодной липоскульптурой или криолипосакцией.

Благодаря безболезненной методике вы можете убрать жировые отложения на разных участках тела. Клетки кожи легко переносят охлаждение, а жировая ткань при этом же воздействии разрушается и впоследствии рассасывается. Аппарат для криолиполиза действует по принципу вакуума: специальный аппликатор втягивает жировую складку, воздействует холодом — и она расщепляется. Первые результаты видны уже через две-четыре недели.

Обертывание

Всем известная спа-процедура быстро и приятно поможет подтянуть кожу, избавить от целлюлита.

При горячем обертывании происходит стимуляция кровообращения и активизация обменных процессов. Холодное обертывание идеально подходит для восстановления упругости кожи, улучшения циркуляции крови и устранения дряблости. За счет локального охлаждения тканей производится мощный лимфодренажный эффект, придающий коже тонус.

Кофеин, содержащийся в шоколаде, масла, алоэ, глина и мед расщепляют жировые отложения, за счет этого вы можете скорректировать свое тело и произвести детокс на клеточном уровне.

Обертывания можно делать и дома, но лучше пойти в салон, так как именно там вы сможете добиться быстрого и видимого результат от процедуры.

Однако помните, что салонный уход нуждается в ежедневной поддержке: кремы для повышения эластичности и тургора кожи, сухой массаж щеткой, скрабы и нежные пилинги для тела помогут продлить достигнутый результат, и летом вы будете ловить на себе восхищенные взгляды.