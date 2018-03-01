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Практически все женщины стараются ухаживать за своим лицом должным образом, но почему-то многие при этом забывают о шее. Но кожа шеи намного тоньше кожи лица, да и стареет она быстрее. Рассказываем, как правильно ухаживать за этой деликатной областью.
Тэона Церцвадзе
врач-дерматолог, косметолог клиники эстетической медицины «Время Красоты»

Кожа на шее особенно тонкая, что связано со слабым развитием подкожно-жировой клетчатки и с особенностями циркуляции крови, которая двигается здесь немного медленнее, чем в других областях тела. Именно поэтому кожа получает меньше питания, быстрее теряет упругость и эластичность, а это приводит к раннему появлению признаков старения — дряблости и морщинам. Даже у молодых женщин на шее могут образоваться поперечные морщины, которые с возрастом становятся глубже. Кроме того, меняется и овал лица: контуры подбородка перестают быть четкими, как бы сливаясь с шеей. Уже к 30-35 годам кожа шеи может заметно отличаться от кожи лица — дряблость и поперечные морщины становятся заметны постороннему взгляду. Вместе с кожей шеи быстрое увядание может произойти и в зоне декольте. Появляются морщинки у ключиц и в ложбинке груди, кожа становится тусклой. Это происходит из-за того, что в этой зоне практически нет мышц, которые можно было бы развивать или подвергать физическим нагрузкам.

Тэона советует ухаживать за кожей шеи каждый день утром и вечером. Уход включает в себя те же этапы, что и уход за лицом: очищение, тонизирование и увлажнение. При этом следует учитывать, что не все средства, предназначенные для кожи лица, могут подойти для сухой и тонкой кожи шеи. Нельзя использовать очищающие пенки, лосьоны и тоники, которые разрабатывались для жирной или комбинированной кожи и имеют подсушивающий эффект. Не стоит забывать и о проведении легких пилингов в этой области.

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